ĐOLE ĐOGANI NIKAD ISKRENIJI! Vojaž i Milica Pavlović se ponašaju kao da SU SIŠLI SA NEBA, ne znaju da kažu "dobar dan"

Od trenutka kad se pojavio na muzičkoj sceni pa do dan-danas Đole Đogani je zvezda koja sija.

Popularni muzičar ne daje često intervjue, ali kad god reši da se oglasi, on detaljno objasni stanje na estradi. Posle 15 godina, uskoro izdaje nov album, pa smo se u razgovoru dotakli "klanova" zbog kojih ne nastupa u Srbiji, a i te kako puni diskoteke u inostranstvu.

Tim koji dobija Vesna i Đole Đogani foto: Dušan Petrović

Korisnici društvenih mreža tvrde da su Tea Tairović i Nući iskopirali spot za pesmu "Gljiva ludara" koji je upravo Đole režirao, pa smo od toga i počeli ovaj razgovor.

- Verujte da to nisam gledao, niti me interesuje. Nikad nisam želeo da javno pričam koja je moja pesma iskopirana. Trenutno izbacujem album koji treba da izađe ovog leta i ne upoređujem se s klincima, bio to Nući, Vojaž, Potaž, kako god da se zovu. Publika sve zna. Petnaest pesama da izbacim, svaka će imati priču. Svaka naša pesma ima notu dobrog, a ne "duvamo, drogiramo se". To nije naš fazon. Mi smo poznati u istoriji muzike i zna se kako radim spotove. Verovatno će se i naš album zvati "Original", jer nikoga ne kopiramo. To su sve bili kreativni spotovi, od "Idemo na Mars", "Leto je"... - priča denser i nastavlja:

- Čak je i onaj mali Cobi uradio obradu moje pesme, a nije tražio odobrenje, ali nisam hteo da mu zabranim. On u pesmi kaže "U srcu hladno je". Mnogo si nešto promenio, mislim se... Suština, a kontekst je isti. Ja sam ozbiljan, nikoga ne diram, a naročito ne nove klince koji nešto rade, a ne znaju muzičku istoriju - smatra Đogani.

Đole i Vesna Đogani orginal foto: Dušan Petrović

Interesovalo nas je koji su to klanovi zbog kojih ne nastupa u Srbiji već skoro 18 godina.

- To ima veze s vremenom u kojem živimo. Danas je sistem drugačiji. Nekada su ljudi kupovali CD. Porodično krenu na more i u kolima slušaju, pa samim tim lako nauče sve pesme, a danas je drugačiji sistem slušanja i vrednovanja. Klanovi postoje u smislu da nema više muzičkih urednika koji bi radili prave muzičke emisije da se čuju noviteti. Danas neki klinac uradi pesmu i plati Jutjubu. Neko plati i 5.000 ili 10.000 evra kupovinu klikova, a zapravo možeš da vidiš ako je uključen komentar. Mogu tačno da vam nabrojim 15 koji su prošle godine bili popularni, a sad ih nema više. I ti klinci moraju da znaju da ispoštuju određene kolege koje su nekada radile pravu stvar i ostavile veliki trag. Fanki Dži, B3, Doktor Igi su ostavili ozbiljan i kvalitetan trag - istakao je Đole i otkrio na koga aludira.

foto: Dušan Petrović

- Vrednosti koje smo kroz pesme ostavili su neizbrisive. Zato je neprimereno da nas neko ko se tek pojavio obezvređuje. Dođu ti neki klinci i prave se da nas ne vide da sedimo u istom avionu. Konkretno bili smo Vesna, ja i Aca Lukas. Prolazi Vojaž, koji ne zna da se javi, da kaže "dobar dan". Ajde meni što ne kaže, nije važno, ali Aci Lukasu, čoveku koji je otvoren za sve, genijalac, preinteligentna ličnost i veliki umetnik. Ako mene ne možeš da prepoznaš, ja se i sklanjam, ali Lukas, koji je toliko autentičan i pršti energija čim se pojavi... Eto to smo doživeli od njega i Milice Pavlović. Ponašaju se kao da su sišli s neba. Čast izuzecima, koji su predivni, a oni su prva ekipa "Granda": Tanja Savić, Slavica Ćukteraš, Nemanja, Bane, Darko, koji odmah priđu i pozdrave se - zaključio je muzičar.

foto: Dragan Kadić

Đole ruši rekorde preko Gazdama donosimo velike pazare U Srbiji ih nema, ali zato po klubovima u inostranstvu dominiraju, kaže denser: - Prvog juna smo bili u Nemačkoj na nastupu s Miletom Kitićem. Krcato, dupke puno. Gazda nam se zahvaljuje. Ono što je bitnije je što mi tim ljudima donosimo velike pazare, jer dolaze ozbiljni ljudi koji poručuju najskuplja pića. To ne možete da očekujete od punoletne dece koji za celo veče popiju dva soka. Neka na našim nastupima bude i 300 ljudi, ali oni potroše deset puta više. Samo da vidite kako ljudi reaguju kad se pojavimo na sceni. To treba doživeti.

