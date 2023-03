"VOLEO SAM DA SE ZAVUČEM ISPOD STOLA I MAZIM ŽENAMA ČIZME" Željko Vasić ŠOKIRAO fetišima iz detinjstva, pa sve razjasnio!

Željko Vasić otkrio je neverovatnu stvar iz detinjstva koju nikada nije podelio u javnosti.

Naime, kandidat emisije "Nikad nije kasno",Malika, je kao dečak voleo da se zavlači ispod stola, što je poznato i Vasiću koji je voleo da radi istu stvar, ali to je činio zbog neverovatnog razloga.

- Ja sam isto kada sam bio mali voleo da zađem pod sto i mazim ženske čizme. Evo sada prvi put to pričam, ali to je stvarno istina i evo sada da nađem srodnu dušu - iskreno je podelio Željko, zbog čega se Vladan našalio kako je on išao i iznad čizama što je zasmejalo sve u studiju uz gromoglasan aplauz.

Podsetimo, pevač Željko Vasić otkrio nedavno da je svojevremeno imao problem s alkoholom.

- Čuo sam svakakve čaršijske priče, koje nisu dospele do medija. Bio sam i homosekualac i narkoman, ma svašta sam bio. Jedino od toga što je istina je da sam u jednom momentu mnogo pio. To je bio jedini moj problem u životu. Tad sam već živeo sa svojom suprugom, koja mi je tada bila devojka. To što sam ja pio nije nas remetilo. Dešavalo se noću, kada radim. Ne znam zašto sam pio, valjda da bih mogao sve to da podnesem, kad je krenuo fitilj da mi se smanjuje. Ne možeš trezan da trpiš pijane ljude. Jednostavno ne možeš! Moraš i ti malo da popiješ, a onda se pređe granica. Suštinski to nije dobro uticalo na mene. Nisam se dobro osećao - priznao je Željko Vasić tada.

