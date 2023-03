NA METI OSUDA NAKON STRAVIČNE ISPOVESTI Milica se obratila javnosti i uzvratila udarac: Vama paćenicima koji znaju samo da laju...

Javnost je prethodnih dana potresla tragična ispovest mlade tiktokerke Milice Mumdžić. Tiktokerka je iznela strašne detalje pogibije njene sedamnaestomesečne bebe i bivšeg supruga, a tragedije su se desile u razmaku od osam meseci. Mišljenja naroda su podeljena, od onih koji rone suze zbog ove priče, do onih koji su ismevali nelogičnost u njenim izjavama. Milica se sada oglasila povodom ovoga i na svom Instagramu.

Domaćim medijima je detaljno opisala kobni dan kada joj je dete nastradalo. Pomenula je nešto manje i način na koji je stradao njen bivši suprug, samo nakon osam meseci nakon smrti male Kasije. Akcenat je takođe stavila na svog sadašnjeg partnera, što je javnost dodatno šokiralo.

Pokrenuta je lavina komentara, kao i spekulacije da li je uredu da na kraju svog intervjua priča o svom partneru koji je pet godina mlađi o nje.

Milica nije ostala nedorečena, pokušala je da se odbrani na svom Instagramu te je objavila duži tekst gde se obraća svim svojim pratiocima.

- Pre nego što počnem da pišem, želela bih odmah da se ogradim da mene ništa od ružnih komentara ne pogađa. Kao što sam već rekla, ljudima se nikad ne može udovoljiti i uvek će tražiti zamerku. Da li zbog toga što imam osmeh na licu posle svega? Da li zbog toga što sam nosila haljinu u emisiji, a pričam o gubitku deteta? Da li zbog mog života pre majčinstva? Da li zbog toga sto ćutim i ne pričam ili zbog toga što sam posle godinu i jače ispričala sve? Da li zbog toga što im ne pije vodu kako je hitna stigla tako brzo i da li je moja nemarnost bila namerna? U suštini nezadovoljnim ljudima ništa neće ni odgovarati, niti ja želim da im odgovara jer znam koliko sam se nabolje promenila od početka trudnoće, pa do dana današnjeg, kakav smo život živele, koliko ljubavi ima između Kasije i mene. Znam ko sam, šta sam i kakva sam, ali kao što rekoh, zbog toga se ne opterećujem - počela je svoje obraćanje Milica koja je nastavila da piše o životu koji je vodila s ćerkicom:

- To što će reći da privlačim pažnju na taj način, ne mogu se složiti.To što izbacujem slike sa tekstovima ne znači da skupljam pažnju/ foloverse, niti tražim sažaljenje. Smatram da će nekome biti lakše kroz neke moje tekstove jer ja i posle napisanog teksta guram dalje. Smatram da kroz sve Kasijine hajlajtove može da se vidi koliko je perfektno i srećno zivela i da drugi ljudi sa svojom decom ne ostavljaju ništa sutra jer možda imaju samo to danas, sudbinu ne znamo i da vreme koriste maksimalno. Sve što izbacujem (kao i hajlajt sa citatima), izbacujem ne samo zbog sebe već i zbog drugih koji muče svoju muku i možda im kroz te citate bude lakše. Ja ne znam toliko da pokažem koliko sam zahvalna i ne znam baš toliko da se posvetim direktno svima, ali sve ovo je da bi se i vi izvukli iz nekih vaših problema. Vama nesrećnim i nezadovoljnim paćenicima koji znaju samo da laju, od srca želim da se što pre izlečite od toga. Da se probudite jedno jutro sa idejom da odete kod psihoterapeuta i da potražite stručnu pomoć. Ja ću posle svega što sam preživela leći u krevet mirne glave i miran ću san imati, zadovoljna i zahvalna na svemu do sada jer verujem u Boga i znam da mi pomaže. Ne mislim nikome zlo niti će neko doživeti od mene da mu kažem ono što vi pišete meni i kome sve. A zapitajte se da li to možete i vi - napisala je Milica u svom izlaganju.

