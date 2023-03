ELENA MU NIJE JEDINO DETE! Mile Kitić ima još jednu ćerku , evo gde je i u kakvim su ODNOSIMA!

Bračni život Mileta Kitića mnogima je nejasan. Česti su naslovi o njegovom razvodu sa Martom Savić, međutim, iako žive u različitim državama, vrlo dobro uspevaju da sačuvaju svoj brak, ali ono što mnogi ne znaju jeste da je pevač pre Marte bio oženjen i da iz te zajednice ima ćerku Sanju.

Naime, Mile Kitić je u braku sa Martom decenijama unazad i sa njom ima jednu naslednicu, Elenu Kitić, koji javnost dobro poznaje.

Ono što malo ko zna da je Mile pre sadašnje supruge bio u braku sa izvesnom Bosiljkom sa kojom ima ćerku Sanju.

Pevač se prvi put oženio sa svega 21 godinu, a razveo se 1983. godine. Elenu Miletova familija i ne viđa, ali je njegova naslednica iz prvog braka Sanja kao mlađa dolazila.

Svojevremeno je, podsetimo, Kitićev stariji brat pričao o porodičnim odnosima, te istakao da je pomogao svom mlađem bratu kad su im roditelji bili u Americi tako što je uzeo starateljstvo nad njim i odškolovao ga.

- Dolazim ja kući jedno veče, a moja supruga plače. Kaže, Mile ostavio pismo, otišao je od nas. Nije prihvatio što sam ja rekao da muzika ne može da bude zanimanje, da mora na fakultet, pa je pobegao. Imao je jedan hotel, ali Mile nije imao ličnu kartu i zbog toga nije mogao da uzme sobu. Otišao sam kod svog drugara u SUP i kažem mu o čemu se radi i tako se vratio Mile - pričao je folkerov stariji brat za "Kurir" i dodao:

- Kasnije, on se oženio, dobio ćerkicu Sanju i otišao je kod roditelja u Ameriku. Bilo je njemu fino tamo, ali se vratio, ipak nije to naše područje. Možeš tamo pevati i zaraditi pare, ali nije to to. Bio je tamo jedno vreme sa suprugom Bosom i ćerkom. Vratio se i pridružio se Južnom vetru, koji je tada već bio ozbiljna muzička kuća. Posle je otišao u Beograd - prisetio se Nemanja tada.

