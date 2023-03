PRVO OGLAŠAVANJE MARIJE ŠERIFOVIĆ O AFERI MITO U GRANDU: Postoji snimak sa kamera, sve se vidi!

Nakon što je Dušanova majka Nata Vukadinović optužila Snežanu koja mu je bila mentorka u takmičenju da joj je tražila novac kako bi njen sin prošao u sledeći krug, što je i on potvrdio, oglasili su se mnogi pevači kako bi podržali Đurišićku a jedna od njih je i pevačica Marija Šerifović. Marija se sada prvi put oglasila na ovu temu i izjavila sledeće:

foto: Pritnscreen

- U prethodnih sedam dana traje cirkus po medijima, ja se namerno nisam oglašavala čak i ona jedna moja izjava koja se dogodila nija bila zvanična. Ne osećam nikakvu potrebu da se na takav način oglašavam i komentarišem. Želela sam sama da se obratim na tu temu. Sedim u žiriju ZG punih sedam godina, u prve tri godine je bilo klasično žiriranje bez mentora. U prethodne četiri godine svi znamo da je brdo kandidata završilo kod mene. Da sumiramo važnu stvar, svi kandidati koji su kod mene ja im u startu kažem važnu stvar kako funkcioniše mentorstvo. Neko se viđa manje, neko više sve zavisi od obaveza. Mi nemamo propisane sate, vreme, niti način na koji ćemo bilo koga mentorisati. Nigde ne postoji kao u Srbiji da osoba koja želi da se takmiči na tacni dobije mentora koji je u tom trenutku najpopularniji, najbolji. Ima slobodu da šalje poruke, ćaska, da se druži to nigde u svetu nije normalno. Što se ove situacije tiče, ja se ne sećam al smatram da nisam dala svoj glas tom kandidatu i to je početak i kraj svega. Pročitala sam poruku koju je pisao Snežani gde je rekao da je genije za Milija i mene, a ovo što je stavljeno na leđa Snežani Đurišić mislim da je fuj, da je bljak, mislim da je odvratno i da sve osobe koje su u tome učestvovale, a ima ih dosta, da zaista hitno počnu da neguju svoje mentalno zdravlje. Da je žena od koliko godina klekla na pod i da nekome traži pare, pare, pare to je užas. Svaki kvadratni metar studija je kamerama pokriven, ta stvar ne postoji niti se dogodila, komunikacija jeste. O tome će se svakako pričati na sudu - zaključila je Marija na svom Jutjub kanalu.

Podsetimo, Đurišićka je tokom ekskluzivnog gostovanja na Kurir TV negirala sve optužbe i rekla šta je prava pozadina takvih optužbi.

foto: Damir Dervišagić

- Bila sam šokirana ovim što se dogodilo da bih vrlo brzo shvatila u kom grmu leži zec. Žrtve smo nečeg potpuno trećeg, nekih ljudi koji imaju neke sasvim druge namere. Želim da kažem i da upozorim: Od samog početka Zvezda granda prisutna sam u ulozi koja je u datom trenutnku bila potrebna. Od tada, od 2013. sam intenzivno član žirija, a od 2015. muzički urednik. Odgovorno tvrdim da nisam nikada primetila da je neko prošao ili pobedio zato što je platio. Upozoravam ljude da dobro vode računa kada se drznu da upute optužbe protiv nas. Svako ko nema relevantan dokaz snosiće svu odgovornost. Advokart Miša Petrovski i njegova ekipa prikupljaju sve moguće papire i svedoke - rekla je Snežana nedavno.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

00:19 Marija Šerifović otkrila da li negde nastupa za Novu godinu