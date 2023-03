ANA ĆURČIĆ PRESEKLA I DONELA ŠOK ODLUKU! Zvezdan zanemeo, a ona čvrsto stoji pri svom STAVU (VIDEO)

Ana Ćurčić otkrila je u emisiji "Pitanja gledalaca" da nikada više neće dati novu šansu Zvezdanu, kako ona kaže nakon rijalitija kreće u novi život.

- U ovoj priči Ana treba da bude najsrećnija jer je ona predstavila njega kao stvora koji joj je uništio život, maltretirao i rešavala kockarske dugove, a sinoć je jedna rečnica bila kontradiktora kad je rekla: "Da me voliš ne bi mi ovo uradio". Ako ga toliko voli, a on je radio loše stvari, treba da ga pusti da ode. Biće bolje njoj i njemu, procvetaće i ona. Znači da je ipak boli, a imala je toliko nesrećan život - govorila je Miljana.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Rečenicu koju sam sinoć rekla odnosi se na deo kad je uhapšen, boravio je 4 godine u zatvoru, pričali smo u nekim stvarima i ja sam ponovo stekla poverenje i prešla preko nekih stvari. On je to ispoštovao 10 meseci, dok nije ušao - pričala je Ana.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Mislim da je trebala sebe da stvi na prvo mesto, sebe da voli najviše, a ne druge. Žena koja ima decu, zna se ko na kom mestu treba da bude - komentarisala je Marija.

- Drugi put mi ovo pominje, neću da dopustim. Moja deca su meni prioritet, nemoj nikad da staviš meni u usta da sam stavila Zvezdana ispred svoje dece - pričala je Ana.

- Neću ništa da potvrđujem, nemoj ništa da me pitaš. Radi šta hoćeš i nemoj da me pitaš. Moje stanje jeste bilo takvo, kad sam hteo da idem bilo je da mogu da idem na dva sata. Ja negde jedan dan da odem, našla bi me na kraju sveta. Da, ja pobegnem u sobu i to ne kao što ona kaže mojom željom, jer ona vrlo dobro zna zašto, ali neću da izbacujem. Ja sam sebi bio užasan, mogu da zamislim njima. Opcije su bile da izgubim slobodu i naravno da ona nije davala da to radim, a ja jako nezadovoljan ne zbog odnosa sa njom, nego sa sobom i svojim životom - govorio je Zvezdan.

- Momak, opusti se i uživaj - poručila je Ana.

- Ima samo povređena stranka koja je ona. Ili budi normalna ili nemoj, a ne selektivno. Ti si osetio da sam bio iskren, a bio sam neiskren kad si iznosila svoje mišljenje - rekao je Slavnić.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Taj deo sam nazvala foliranjem - dobacila je Miljana.

- Kao Zorica što k*nja da sam ženu dizao, ja za nju reč ružnu nisam rekao. Voliš ti Zorka. Ja sam rekao to, mislim tako, a meni se ovde nešto desilo što nisam planirao. Nismo se rastali jer nisi htela da se rastanemo sigurno - govorio je Zvezdan.

- Hoćeš da kažem? Mislim da bi ti bilo vrlo neprijatno - poručila je Ana

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Ovo nije Ana, ona ne zna gde joj je d*pe, a gde glava. Ja sa njom reč nisam rekao o nama, kao nama jer je dobro znam i znam kakvo je njeno stanje. Ja sam onaj dan rekao jer sam je video kao lutalicu, ne zna ni gde je, ni ko je. Opsovao sam je i rekao ružne stvari u svađama, a i dalje ne znam gde sam rekao ružne stvari? - govorio je Zvezdan.

- Kad on nešto uradio, to je on uradio, on je kriv, ali se njemu desilo. Ja ću da izvučem da pokažeš ko si - pričala je Ana.

- Ja nemam pravo na sreću dalje, jer sam ja nešto pogrešio - rekao je Zvezdan.

Da li znaš da svako u životu zaslužuje novu šansu? Vidimo da se smeješ i kako ti kažeš, ponovo osećaš živim pored Anđele posle 100 godina - pročitala je Dušica.

- Slažem se, jeste tako. Ja imam tu šansu, a ima je i Ana. Bilo bi je lepo da je iskoristimo. Slažem se, osim tog dela 100 godina. Otkako sam bio klinac, upadao sam u duge veze. Sad kad pogledam tako, stvarno ne bih želeo da se shvati pogrešno, meni je bilo lepo tih 15 godina, ali kad stanem na to, stvarno mi treba moja sloboda. Za sada je imam - rekao je Zvezdan.

- Sad je rekao ovo, kad je Ana tu, a tako nije rekao kad sam bila napolju. Ja bih poentirala, ja se konačno osećam živa i slobodna posle 13 godina - istakla je Ana.

- Ja mislim da će Ana naći svoju sreću i da će žal proći - dodao je Marinković.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Ovo je Zvezdan Slavnić, to je to. Ja mu želim da bude celog života nasmejan. To što je pričao da je bio nesrećan, svi mi koji smo bili tu smo bili nesrećni. Uvlačio nas je u svoju tamu, a ta tama je bila njegov izbor. Ja sam pokušala da ga poštedim, njegove brige sam stavljala iznad svojih. Ana je duplo više sve to radila, na kraju meseca dođem i kažem: "Ljubavi, ne sekiraj se, sve je okej". Njegova priča je šuplja priča, ovaj ulazak je moj najbolji potez, jedva čekam da živim sa svojom porodicom i drugaricama. Neću morati da se ograničavam. Ja nisam disala, on je disao, varao je i živeo. Ja sam se dala jer sam ga mnogo volela. Mislim da bi imao obraza da dođe kod mene i ispriča mi manipulativnu priču da oprostim, da nisam ušla ovde. Ja se nadam da zna da me nikad neće imati. Dala sam se milion posto, oprostila mnogo stvari, to me najviše boli. Sreća me negde čeka, a njemu želim sreću i njoj - dodala je Ana.

Kurir.rs/S.B.

