PALO POMIRENJE! Seka i JK zakopale ratne sekire, Aleksićeva javno priznala: "Ne mogu sada, DOPISUJEM SE SA KARLEUŠOM"

Seka Aleksić i Jelena Karleuša definitivno su se pomirile i zaboravile jedna drugoj ružne reči i uvrede od pre nekoliko godina.

Ovo je potvrdila Aleksićeva koja je na društvenim mrežama objavila zanimljiv status.

- Ne mogu sada, dopisujem se sa Karleušom - našalila se ona na Tviteru.

Ne mogu sada, dopisujem se sa Karleusom…🔥 — Seka Aleksic (@poslednjilet) March 2, 2023

Ispod Sekine objave u komentarima mnogi su pisali svoje utiske o pomirenju nekada dve ljute rivalke, a uglavnom je većina njenih pratilaca dala pozitivan sud o tome. Jedan od njih posebno je privukao pažnju pevačice.

- Treba praštati, ali mnogo je tu otrovnih reči bilo sa njene strane preko kojih se teško prelazi. Oprazno samo - glasio je savet Sekinog fana kojem je ona odgovorila:

- Bilo je i sa moje. Ja sam sve zaboravila i oprostila. I ona je - napisala je Aleksićeva.

Prvi korak ka pomirenju između JK i Seke desio se pre skoro godinu dana kada je Aleksićka izjavila da su njih dve ostvarile kontakt preko Jeleninog saradnika.

- Nas dve se nismo konkretno pomirile, srele i pozdravile, ali mislim da su se neke strasti i negativne sile kod nas smirile, i to baš odavno. Ima tome godina. Verovatno smo u nekom momentu obe shvatile da su to gluposti i da smo pre toga bile mlade, i da su nas vodile te neke emocije. To je nekako odrastanje čoveka - kazala je ona tada i dodala:

- Mislim da je njen PR Zoran Birtašević zaista divan dečko. Sa njim sam stupila u neki prvi kontakt, pratimo se i na društvenim mrežama, često se i dopisujemo i pozdravljamo i ja Jelenu i ona mene, sada je između nas neka mirna luka - pričala je pevačica tada.

