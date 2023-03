"MOGU I DA RADIM, A I NE MORAM" Vera Matović istakla da li je pogađaju negativni komentari na račun imovine vredne MILIONA!

Pevačica Vera Matović osvrnula se na svoju dugu karijeru u kojoj je privatan život morao da trpi.

Njena ćerka je priželjkivala da vidi mamu i tatu na okupu za porodičnom trpezom. Međutim, to je bilo teško izvodljivo zbog Verinih, ali i svakodnevnih nastupa njenog supruga, harmonikaša Ratomira Matovića tada.

- Nažalost, mnogo malo dajemo do te porodične idile. To treba čuvati. Svako dete hoće i oca i majku uz sebe. Kada je moja ćerka bila mala, nismo provodili puno dana sa njom. Jednog dana je bila kod drugarice i oni su imali ručak u određeno vreme. Dođu sa posla mama i tata njene drugarice i oni svi zajedno ručaju. Ona je to gledala i pitala me: “Majko, a kad ćemo mi zajedno da ručamo?” To je mene jako zabolelo. Suprug i ja nismo bili u mesecu ni 5 dana sa njom. E to je bolno bilo, ali narod mi nije dao drugačije. Želela sam i da napustim ovo sve, ali stalno su me zvali. U startu sam bila popularna, prepoznali su da u meni ima duša koju osećaju - sa setom na licu priseća se Vera.

Zbog toga je, kako kaže, pogađaju komentari na račun imovine koju ima i umetnina vrednih miliona.

- Mnogo me boli jer ja ne ulazim ni u čiji džep. Jako mi je žao jer su oni svi mogli da imaju sve isto kao i ja. Nemoj da me kritikuju, a čujem komentare. Tuga me hvata kad čujem kako Vera ima sve to. Oni su svi imali iste mogućnosti kao ja, a gde su? Isto su mogli da urade kao i ja. Razmišljala sam da me ne pita starost gde mi je mladost bila. Doživela sam lepe godine gde mogu sebi da priuštim i da mogu da radim, a mogu i da ne radim - iskreno kaže Matovićeva koja, ipak, ne može da zamisli sebe u penziji:

- Ne bih mogla da batalim pevanje. Imam period kad se umorim, ali kad se odmorim u pokretu sam ponovo. Takva sam osoba. Ne bih mogla da čekam da umrem. Čujem da kažu: “Šta ide, šta će joj više?” Zašto da ne odem ako me ljudi zovu? Ja sam njima na neki način potrebna čim me zovu.

Kako kaže, ne postoji recept za uspešnu karijeru.

- Nema recepta, samo da li hoćeš ili nećeš. Pitanje je da li voliš ili ne voliš ovaj posao, neki krenu ovim putem za boljim životom i mogućnostima, ali posustanu. Odvede ih u nekom drugom pravcu - kaže ona.

Naglašava da su i u njeno vreme bili prisutni poroci, ali da je društvo bilo drugačije.

- Imali smo mi i pre 100 godina iste te mogućnosti. Pitanje je samo da li hoćeš ili ne. Mene to nikada u životu nije interesovalo. Volim da kažem: ne pijem, ne pušim, ne govorim ružne reči, ne svađam se, ne flertujem, niti se drogiram. Samoj sebi kažem: “A što živiš?”, ali ja tako hoću. Meni to ništa nije potrebno. Natera ih društvo. Sve ide iz glave - kaže Vera.

Vera smatra da je porodično nasilje uzelo maha i zbog toga osuđeje svaki vid fizičkog i psihičkog maltretiranja.

- Nasilje me boli mnogo i jako mi je žao tih žena. Ne mogu da shvatim da moraju da trpe. Ne treba da trpe, idi skloni se. Kako nisu mogle da shvate koga imaju pored sebe, kako nisu prepoznale ko je ta ličnost? To mi je krivo. Ima primera gde su 7 godina zajedno, naprave svadbu i razvedu se nakon 7 dana. Bezveze su se istrošili, a to samo da bi se nazvalo da se udala. Bolje ostani devojka, nego da se priča da si bila udavača. Najtužnije je kada ostave decu. Nađu novog partnera i ostave decu da tuguju. Posle se pitaju zašto su nam deca na ulici, smatra pevačica.

