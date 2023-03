OVO SU DETALJI NAPADA I PRETNJI SMRĆU! Kuma Ane Ćurčić zabrinuta za svoju bezbednost

Milena Kačavenda, kuma i najbolja drugarica Ane Ćurčić, učesnica rijalitija "Zadruga" koja je u žižu javnosti ušla zbog turbulentnog odnosa sa bivšim robijašem Zvezdanom Slavnićem, poslednja dva dana dobija jezive pretnje smrću.

Milena je danas posetila policijsku stanicu u Zemunu kako bi ceo slučaj prijavila i otkrila detalje, kako ona tvrdi napada pripadnika navijača kluba "Principi", koji ju je presreo na ulici i pretio.

- Došla sam da podnesem krivičnu prijavu jer sam počela da dobijam pretnje smrću telefonom. Jutros sam presretnuta od strane mladića u mojoj ulici koji se predstavio kao član navijačkog kluba “Principi”. Juče su krenule ružne poruke eksplicitnog sadržaja, telefonski pozivi sa broja koji kada se pozove nazad, broj je nepostojeći. Između ostalog sam podnela prijavu i zbog Zvezdana Slavnića, dve noći ne spavam. Daje izjave s kim sam ja bila u se*sualnim odnosima, što je van mozga! Čak je pomenuo Acu Bulića koji je moj prijatelj 30 godina, ali je pogrešio jer je rekao da je u pitanju Aca "bombaš", to je prošlu noć bilo, za njegovu informaciju to je Goran "bombaš", ali čovek je ubijen 1994. godine, pa ne znam kako sam mogla s njim da stupam u odnose pre 15 godina kao što dotični "gospodin" kaže - priča Milena u jednom dahu.

Kačavenda je i otkrila na koga sumnja kada su pretnje u pitanju.

- To je krenulo od pre tri dana. Nekoliko puta me je pominjao kao kumu u razgovoru sa Anom. Međutim, u ovom trenutku, od pre tri noći on koristi moje ime i kreće medijski rat jer se plaši mog ulaska u "Zadrugu". Neće mu ovo pomoći, ja sam došla u policiju, želim da se sve ovo evidentira, a sa njim ćemo lako... Kako on preti iz Bele kuće, mi ćemo se obračunati s njim kad za to dođe vreme, ipak je ovo 21. vek, ne mislim da tek tako mogu da se iznose pretnje i da me ispred kuće sačekuju takozvani "Principi", ali mene neće uspeti da zastraše - ističe kuma Ane Ćurčić i otkriva kako je izgledao napad koji se desio danas u jutarnjim časovima:

- Ja se bavim trajnom šminkom, a juče sam dobila sam poziv sa tog broja da zakažu tretman za danas u 9 časova, nekakvi članovi američke ambasade, što meni nije bilo neoubičajno, jer oni jesu moji klijenti. Zakazala sam termin, ali interesantno je da sam oko 8:40 izašla iz kuće i krenula vozilom da izađem iz ulice, presreo me dečko koji nije hteo da se pomeri sa sredine ulice. Prišla sam vozilo i rekla mu: "Ja se izvinjavam, hočeš li se skloniti?" On to nije uradio. Spustila sam prozor, a on je rekao: "Je*aćemo ti mater, imaš pozdrav od Principa!" Bio je sa kapuljačom, obučen u crno, krenuo da prođe, ja sam zbog lične bezbednosti zaključala vozilo, podigla prozor i uputila se dalje ka hotelu u kom radim. Odmah sam pozvala policiju, a na zakazani termin se niko nije pojavio. Pozvala sam u 9:15 taj broj, međutim, broj je bio nepostojeći. Sigurna sam da je to isplanirano, kako ne bi čekali ceo dan kada ću izađi iz kuće, znali su tačno vreme i tako su me i dočekali - otkriva Kačavenda.

Milena je otkrila i šta se dešavalo u policijskoj stanici i šta su joj rekli nadležni organi.

- U policiji su napravili zapisnik, obavestili su dežurnog tužioca, uzeli su sve kontakte, brojeve telefone, tačna vremena... Istraga je u toku, rekli su mi ako dođe do bilo kakvih drugih pretnji, da istog trenutka prijavim policiji. Ja sam svoju dužnost obavila, ne bojim se nikoga - zaključila je Kačavenda.

