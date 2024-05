"ONA JE ZNALA ZA MENE": Drugi muž Olivere Marković bio je glumac i VELIKA LJUBAV njene koleginice koja ga nikada nije prebolela

Legenda domaćeg glumišta Olivera Marković 17 godina provela je u braku sa Radetom Markovićem, ali posle razvoda uplovila je u vezu sa kolegom Dušanom Bulajićem.

Nakon razvoda, Olivera koja gotovo da nije imala vremena ni za šta osim posla, veoma brzo se upustila u vezu sa kolegom Dušanom Bulajićem, ne sanjajući da će se ova ljubav pretočiti u novi brak koji će protkan nežnim emocijama trajati više od trideset godina.

Dok je sa Radetom bila večiti partner na sceni i vodila buran javni život, sa Dušanom, koji je takođe bio proslavljeni dramski umetnik, postala je večni partner van nje.

Razmišljajući o svom emotivnom životu, Olivera je često u šali znala da kaže da joj se čini da se udala čim se rodila i da se zapravo ne seća perioda svog života u kome nije bila u braku.

Dušan je bio veliki umetnik, ali nije voleo slavu. Njih dvoje su decenije proveli zajedno kao članovi Narodnog pozorišta u Beogradu, a kako su svoj privatan život ona i Dušan držali daleko od trač rubrika, veliki deo javnosti ne samo da nije ni znao da je u novom braku, već su je do kraja života mnogi vezivali za barda našeg teatra, Radeta Markovića.

S druge strane glumica Žiža Stojanović, je ranije pričala da joj je Bulajić bio velika ljubav.

- Duško Bulajić, bio je muž Olivere Marković. To je moja najveća ljubav, mi smo bili dve godine. S njim sam igrala i u Nišu i drugde. U Nišu, kad smo imali prvi angažman, već se zaljubio u mene. To je bilo posle muža, a mi nismo bili u braku. On se posle oženio Oliverom Marković. Ne pitaj. Ona je znala za mene, da je on mene voleo. Još iz Niša me je voleo, a u Beogradu smo se spojili - pričala je Žiža.

Glumica je tada istakla da je Duška volela više i od svog supruga glumca Vladislava Matića sa kojim je bila sedam godina u braku.

