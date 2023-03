HITNA REAKCIJA KAČAVENDE! Milena otkrila ISTINU o Aninom nasilju prema majci, neverstvu i kockanju: PALA JE NA POD I ZVALA U POMOĆ

Nasilje u porodičnoj zajednici Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića, tema je već nekoliko nedelja.

Ovaj bivši ljubavni par izneo je sav prljav veš, ali i naglasio da je to samo deo istine koja će isplivati kad tad.

foto: Printscreen

Kurir je nakon novih spekulacija i optužbi stupio u kontakt sa Aninom kumom, Milenom Kačavendom, koja je godinama upućena u njihov odnos.

Poznata po britkom jeziku, Milena je oštro demantovala Slavnićeve navode i brutalno dala svoj sud o novonastalim situacijama.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Kačavenda je na samom početku prokomentarisala navode da je Ana tukla svoju majku.

- To je nebuloza belosvetska! Prekjuče je pričao da je narkomanka, džukela jedna! Sa mamom sam u svakodnevnom kontaktu, žena je na ivici zbog ovog ludila. Ništa me ne čudi od takve budale! Sad će redom da izmišlja sve samo da bi je degradirao - izjavila je Milena.

foto: Pritnscreen

Zvezdan je obelodanio navodno maltretiranje Ane i gašenja cigareta po telu, na šta je Milena burno reagovala.

- Kako da ne, to ne postoji. To bi on možda voleo! To nije tačno, nacija je i sama videla sve, kakav je Aca šmeker. On je i moj drug trideset godina, da se razumemo, stojim iza svake reči. Da je to istina, da li bi njega Ana dozivala za pomoć i toliko isticala? Sve je ovo Zvezdanova igra, kako bi ljudima nas ružno predstavio ljudima i dodatno uništio Anu - jasno je rekla Kačavenda.

foto: printscreen instagram

Zvezdan je takođe tvrdio da se nije samo on kockao, već i da je Ana sklona istom poruku, te se u više navrata nalazila sa njim dok je gubio novac.

- Ana je išla sa njim dva puta u kockarnicu i znam za oba puta. Išla je, a pre toga je bila pretučena. Rekao je da treba da ide sa njim, da se uveri da on nema problem sa kockom, da se njemu krupijei navodno klanjaju. Jednom je ostala celu noć i dobila pesnicu u glavu i pala. Tada je mene zvala, zamolila me da je pozovem kao slučajno, kažem da sam u prolazu i izvučem je iz pakla. Da navodno izađemo svi zajedno i sednemo na kafu, kao da se ništa nije desilo - navela je kuma.

Još jedna optužba od strane Slavnića, bila je da je Ana varala svog prvog muža sa njim, a Milena ponovo nije imala dlake na jeziku.

To je čista nebuloza. Njen bivši muž je znao da se oni poznaju i da tu ništa nije bilo. To je sve čista glupost. On samo vodi kampanju pritiv nas za slučaj da uđemo i rastrgnemo ga na komade što će naravno i da se desi ukoliko se sretnemo. Ovo su sve gluposti i nisam iznenađena. Iz dana u dan menja priču izmišlja, ko zna šta će sve da izlupeta samo da bi ukanalio Anu i njene prijatelje - rekla je Milena za Kurir.

Kurir.rs/Jovana Matić Đokić

