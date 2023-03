MILENA ĆERANIĆ RONI GORKE SUZE: Evo šta se dogodilo!

Juče je na društvenoj mreži Instagram osvanuo kratak video zapis na kom se vidi kako Milena Ćeranić plače, međutim, niko nije znao šta se dešava budući da pevačica nije ništa napisala u opisu videa.

Budući da se javnost nakon Milenine objave i više nego uzburkala, nismo mogli a da ne pozovemo pevačicu kako bi nam objanila o čemu se zapravo radi, te smo uspeli da saznamo celu istinu.

- Video je deo mog novog spota koji će biti premijerno pušten u utorak. Žao mi je što sam ovim videom zabrinula i mnoge svoje bliske prijatelje jer telefon ne prestaje da mi zvoni od juče, ali to mi je već znak da sam svoj glumački izazov odradila najbolje što umem. Doduše, moram da priznam da su ove suze prave i iskrene jer me je cela priča oko pesme i spota jako dirnula i verujem da će i publika to prepoznati i osetiti.

