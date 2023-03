OGLASILA SE MAJKA ANE ĆURČIĆ! Zvezdan joj optužio ćerku da ju je tukla, pa otkrila šta o svemu misle NJENI unuci! OČAJNA

Majka učesnice "Zadruge" Ane Ćurčić, Milunka Mila Ćurčić oglasila se nakon što je njen bivši zet Zvezdan Slavnić u rijalitiju optužio da ju je tukla ćerka.

- Sekiram se jako za Anu. Zvezdan je večito revoltiran šta god da Ana kaže, uradi, večito mu je pitanje:"Zašto si ušla?!" - počela je priču Mila, a potom se osvrnula direktno na Zvezdanovu optužbu da ju je tukla ćerka Ana.

- Ne, ja prosto ne mogu da verujem da je tako nešto rekao! Sa mojom Anom ne da imam dobar odnos nego, iskreno, bolji nego sa starijom ćerkom. Ona mene kad vidi, ona me zagrli, mazi me i ljubi me po pola sata. Mnogo sam emotivno vezana za nju, ona mi je mlađa, Ana mi je nešto posebno. Taman posla da je podigla ruku na mene, pa da je to uradila... To bi bilo strašno, verujte da bih vam čak i rekla! Sve to što je Zvezdan juče ispričao je laž, neistina, teško mi pada da to slušam.

foto: ATA images, Printscreen/Instagram, Shutterstock

Dešavanja u "Zadruzi" joj teško padaju.

- Jezivo sam se osećala kada sam to čula, plačem non-stop, imam pritisak. Trudim se da ne gledam, igram se sa praunukom, malo da se zabavim i skrenem misli. Kada sve ovo bude prošlo, ako se ona izvuče od njega, ja ću slaviti njen drugi rođendan - kaže Mila i otkriva kako Anina deca podnose sve što se dešava u rijaltiiju.

- Čujem se sa unucima. Iva mi kaže:"Bako, ja ne mogu da pričam o tome i ne mogu da gledam", a Luka mi je rekao, danas je bio kod mene:"Bako, nemoj da gledaš ako se nerviraš". Deca su dobra, zdrava, podnose to kako oni znaju i umeju, a meni je najžalije Ane.

