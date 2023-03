JA VOLIM CRNI LUK, ALI NE U VOĆNOM MIKSU! Karleuša BRUTALNO o pobedniku PZE: Dečko nije kriv, za 2 meseca niko ga se neće sećati

Luk Blek s pesmom "Samo mi se spava" predstavljaće Srbiju na Pesmi za Evroviziju koja se održava u Liverpulu, a Jelena Karleuša, koja je javno podržala Zejnu, razočarana je izborom srpskog predstavinika.

Zejna je sinoć morala da pobedi. Zašto? Pa kako zašto? Za početak je bila najbolja pevačica na takmičenju. Crni Luk, koji je pobedio, nije ubo ton u d*pe (Fini dečko, nije kriv, ali niko ga se neće sećati za dva meseca. Tačka. Sorry not sorry. Ovo je surov posao, ne bajka za osetljivu decu pa da mora da se pazi na njihova osećanja. Ko je razmišljao o Zejni i Džipsiju i njihovim osećanjima diskriminacije, nepravde, nemoći? Niko", počela je Karleuša u svom stilu.

"Dalje, jedna prava evrovizijska pesma je bila upravo od zejnaofficial jer ulazi u kategoriju "World Music". Crni Luk je na silu pokušao da bude trip i arti da strancima proda njihovu foru a sve ukupno je bilo samo jeftini krindž pokušaj. Mi ne možemo da prodajemo tu vrstu muzike i tripa strancima jer će oni uvek biti bolji u tome od nas jer su u toj muzici prirodni i bolji. Sem ako nisi talentovan kao Džipsi, a Crni Luk nije. Da se razumemo, ja volim crni luk, ali ne u voćnom miksu", napisala je Karleuša svoju oštru kritiku.

"Jedna poruka i za LGBT zajednicu koja je hajpovala Crnog Luka sinoć. Tako ste hajpovali i Hurricane prošle godine pa je bilo šta? Za kraj... Neću da dolivam ulje na vatru, ali... ipak hoću. White supremacy mora da prestane. Džipsi i Zejna imaju sva prava da kažu da je ono sinoć bila brutalna diskriminacija diskriminacija od strane belog žirija. I jeste. Jeste i tačka! Ali ako im je za utehu, pred Zejnom i Džipsijem je velika karijera. Dečko je sebe nazvao Džipsi Buum! U glavu! Hrabro! Otvoreno! Zejna je Zejna bre! Usred Beograda! Osoba koja konačno u ime svih Roma diže glas i kaže da su je maltretirali u školi, u poslu i životu i da neće da trpi. I zašto bi? Zejna-moralna pobednica", završila je Jelena Karleuša.

