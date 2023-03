"PISALA SAM TESTAMENT" Ana otkrila sve o PROCESU lečenja na klinici u Nemačkoj, a sve preporuke dobila je od OVE PEVAČICE!

Ana Nikolić, od kako je spomenula da treba da poseti kliniku u Nemačkoj i uradi detoks organizma, pokrenula je lavinu komentara.

U "Premijera Vikend Specijalu" detaljno je govorila o procesu kojim želi da osveži svoje zdravlje i organizam.

- Tamo ne jedeš ništa, daju ti neke salatice. Mnogo je skupo, idu samo bogataši. Meni je imunitet pao mnogo posle korone i potrebno mi je da očistim organizam. Oni čiste sve, pankreas, želudac, žlezde, sve živo i ni malo nije prijatno. Stavljaju mi neke travke, kaktuse, mislila sam da umirem zadnji put kada sam bila, pisala sam testament - rekla je Ana kroz smeh i nastavila:

- Meni je to svojevremeno predlagala Emina Jahović, koja je bila toj banji pre nekoliko godina. Ima toga ovde i u Beogradu, gde nije toliko skupo. Nikome nije lako da se spremi i odluči na salate, na sokiće i gluposti, to je ozbiljan režim. Svaki čovek treba tako nešto da uradi za sebe. Ovo je banja koja čisti organizam, radi na imunitetu, nema veze sa klinikom za odvikavanje. Apsolutno je to sve različito, ali dobro, ja znam šta je istina - rekla je Nikolićeva.

