SUZE PREKINULE EMISIJU! Milica Todorović progovorila o Petru Strugaru, a emotivnom izjavom RASPLAKALA majku i voditeljku!

Milica Todorović bila je gost emisije ''Premijera - Vikend specijal'' gde je emotivnom izjavom na temu porodice i porodičnih odnosa uspela da rasplače svoju majku, koja je bila iza kamera, ali i voditeljku.

foto: Printscreen/Instagram

Na samom početku, Milica se osvrnula na svoje muzičke početke u Zvezdama Granda.

- Ja sam pobedila sa 14 i po godina, nepunih 15. Kad sam ušla u ovu zgradu na snimanja Zvetda Granda želela sam samo da pevam. Ja sam pre bila stidljiva, a sad ne možete da me zaustavite. Volim i balade, vilim i brže pesme. Sad bih snimala nešto brzo, bržeg ritma - rekla je Milica.

foto: Printscreen/Instagram

Todorovićeva se podsetila na saradnje sa kolegama sa kojima je snimila duete, te je otkrila koliko joj je značilo takvo iskustvo.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja Dekija jako volim, družimo se. On je sjajan tip. Iskreno, bitno je da se meni i Dejanu dopada pesma. Ja sam više očekivala, a Dejan je prezadovoljan. Nisam zadovoljna kako je pesma prošla, specifična je - kaže Todorovićeva, pa se prisetila i saradnje sa Eminom Jahović na pesmi ''Limunada''.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Emina je jako talentovana, ima inspiraciju, ja to nikad nisam imala. Jako sam samokritična. Retko kad snimam, retko kad izbacujem. Dejan je bio inicijator, on me je zvao - poručuje Milica,, a onda javno iznela kakvo mišljenje ima o Petru Strugaru, pa emotivnom izjavom o svojoj porodici rasplakala svoju majku i voditeljku.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

- Nemam ništa protiv konja i Pere Strugara, on je super dečko. Patim posle raskida, plačem, zovem prijatelje, mamu... To brzo prođe. Teško mi padaju rastanci i odvajanja, to me prodrma. Zato se sada ne odvajam od mame, jer sam mlada otišla od kuće. Sa tatom sam na video kolu. Što više vremena gledam sa provodim s njima, život je kratak. Mama mi se rasplakala, sad ćemo i mi da se rasplačemo - rekla je Milica, a onda se i voditeljka rasplakala.

Kurir.rs

