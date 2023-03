SNEŽANA DAKIĆ O VARANJU SUPRUGA I IVICI SMRTI! Progovorila o najtežim momentima, pa otkrila zbog čega je imala osećaj SRAMOTE!

Voditeljka Snežana Dakić u jednom periodu bila je u žiži javnosti kada je isplivao da je partner vara u periodu dok je ona imala velike zdravstvene probleme.

foto: Kurir televizija

Kako je otkrila, nikada nije imala osećaj da je partner vara, ali i da se otkriće o tome dogodilo šest meseci kasnije, kada su se oni već emotivno bili udaljili.

- Da budem iskrena, ja u braku nisam imala osećaj da sam prevarena. Tada sam imala iskustvo blisko smrti, imala sam operaciju gde mi je ugrađen stent ka mozgu i to je bio trenutak kada sam bila najslabija u životu i jako sam teško prošla kroz to - rekla je Snežana.

foto: Printscreen/Vesti

Ona je istakla i da joj je posebno teško palo to što je cela situacija bila medijski ispraćena.

- Taj manjak podrške, emocionalne i psihološke, pri tom to je i medijski bilo toliko ispraćeno da je to bila tortura. U momentima kada ti to više nije ni važno ti vodiš krizni PR. To je bilo jako loše iskustvo za mene i to je bila jedna medijska tortura. Danas je to normalno, to je danas svakodnevna tema. Mene je bilo sramota da se o tome piše - kaže Snežana Dakić u emsiji "Ordinacija" na RTS-u.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:01 OD OVE POZE NEKADA SU PADALE VILICE! Snežana Dakić pokazala svoju famoznu pozu Dakićizam, a potom otkrila KAKO JE DO NJE DOŠLO