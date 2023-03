"INTIMNI SNIMAK SU MI NAMESTILI NA DAN FINALA!" Katarina Grujić ŠOKIRALA : Zbog toga sam završila na osmom mestu ZVEZDA GRANDA!

Katarina Grujić je već afirmisana pevačica, čiji se hitovi neprestano slušaju, a nastupi pamte.

Doduše, jedan od njenih početaka je bio u Zvezdama Granda, na kojem je zauzela osmo mesto u finalu.

Na sam dan finala, pričalo se kako postoji intimni snimak pevačice, ali da je zataškan, i to je izazvalo buru i predrasude o njoj.

Ovog puta, pevačica se, između ostalog, dotakla i teme o svom snimku u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji kod Ljiljane Stanišić.

- To je izašlo na dan finala, ali to nije istina. Nisam otkrila ko je uradio tako nešto. Taj snimak nemam niti postoji, jer da postoji, to bi dan danas izašlo, to ne možemo da se zataška. Ne znam ko je pokušao takvu sabotažu na dan finala, možda sam zbog toga ostala na osmom mestu. Doduše, nije mi krivo jer se to dogodilo, jer sam nakon svega dokazala ko sam i šta sam - započela je pevačica, pa nastavila:

- Mene interesuje da snimam dobre pesme, da pokažem svoj glas, izgled, stav, harizmu i da budem tu za svoju publiku, jer sam ovde zbog njih, ni zbog koga drugog. Uvek su me hvalili da sam najbolje obučena, izgledala i pričala u svojoj grupi i sve. Uvek sam bila na nivou, verovatno se to nije dopalo ljudima.

