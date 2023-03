POGAZIO PONOS I UVUKAO SE U KREVET LJUBAVNICI! Slavnić bez dlake na jeziku očitao Anđeli bukvicu "FALI TI BOLEŠTNA"

Nakon dušeg vremena potrage i ispitivanja zadrugara, Zvezdan Slavnić došao je u hotel "Zadruga" kod Anđele Đuričić i uvukao joj se u krevet, kako bi sa njom porazgovarao o svemu što se desilo.

foto: Printscreen

- Imam jednu stvar da ti kažem, ali dobro da me poslušaš. Jako me nervira da komentarišeš, da se svađaš, da vrištiš, meni to ide na k****. Tebi fali da se ti sa celom kućom svađaš i da skočiš na sve što ti neko kaže, meni to ne paše. Ti ne možeš da se smiriš. Ja ne želim da ti objašnjavam... - rekao je Slavnić, pa nastavio:

foto: Printscreen

- Ti ako ne osećaš to i vidiš kao što vidiš, nego me dovedeš u još gore stanje. Počinjem da vidim da ti fali boleština koja mene uopšte ne zanima. Ti u toj boleštini ne znaš šta pričaš, a ti posle nemaš kočnicu, pa kažeš stvari za koje nemaš potrebu i od sebe praviš Helgu. Zadnja tri, četiri dana je to ozbiljno. Neću da pričam dalje i da se raspravljam sa tobom - govorio je Zvezdan, dok je ona plakala.

foto: Printscreen

Podsećamo, ljubavni par je doživeo emotivni brodolom i skandalozni sukob nakon što je Zvezdan pokušao da poljubi Maju Marinković.

