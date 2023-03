AFERI "PROVERENO" JE KONAČNO DOŠAO KRAJ! Ana Nikolić priznala zašto je ćutala mesecima i otkrila KO je kriv za celu AGONIJU!

Afera "Provereno" već mesecima drma region a pevačice Ana Nikolić i Milica Pavlović podelile su javnost.

foto: Printscreen/Instagram

Milica je tvrdila da je pesma njena i da ju je svojevremeno debelo platila, dok je Ana uredno istu na svojim nastupima pevača.

Nikolićeva je više puta indirektno govorila da ima prava da peva pesmu koja je njena, ali se nikada konkretno nije izjašnjavala.

foto: Printscreen

Nakon svega toga, dve pevačice su se medijski "prepucavale", kada je Ana pozvala Milicu na njen koncert u Areni.

Ana Nikolić konačno je otkrila šta je pozadina čitave priče koja mesecima nema epilog.

- Ceo taj sirkus mogla sam da stopiram u jednoj sekundi, da sam htela. Nisam htela, jer to nije bilo na meni, nego na čoveku koji je autor te pesme. Pesma je uredno plaćena i pripremana za drugi projekat, to je firma iz Švajcarske koja je radila projekat "Klinika". Tu je bila pesma koju sada peva Elma, samo je njoj malo izmenjen tekst. To je autor pesme morao da objasni gospođici Milici i u tom trenutku mene da pozove i pita da li može da proda pesmu, jer možda sam ja htela da je snimim! To je trebao da uradi a ne odmah da je proda i da pričaju da sam ukrala pesmu. Mogla sam da rešim sa svojim izvršnim producentom i saradnikom, ali nisam htela, pustila sam da vidim dokle ide ljudska glupost. Pesma je moja i ja to znam, a Milica može slobodno da je interpretira. Svi mogu da je pevaju, ali je moja - rekla je Nikolićeva i dodala:

foto: Printscreen/Pink TV, Damir Dervišagić

- Da se razumemo, ona nije loša, ne mislim ništa loše ni posle svega, smatram da je samo loše savetuju. Mlada je, vođena je pogrešnim ljudima, situacijama i ljudima... Srešćemo se nas dve kad tad, pričaćemo. Odbijam joj sve na mladost i nepromišljenost - zaključila je Ana.

Kurir.rs

Bonus video:

00:35 Milica Pavlović nakon koncerta u modricama