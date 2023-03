OČAS POSLA ISPEGLAO PROBLEME! Zvezdan obrlatio Anđelu za tili čas, pa joj postavio nove ULTIMATUME!

Anđela Đuričić nakon razgovora sa Zvezdanom Slavnićem, preporodila se i pala na svaku lepu reč koju je čula od svog partnera.

Iako su se žučno raspravljali zbog njegove želje da poljubi Maju Marinković, zadrugarka je sve brzo zaboravila.

- Ti si devojčica koja može da bude dama, a ne da izgovaraš tako nešto, to je suludo. Kad hoćeš nekog da uvrediš, a ne onako čisto i da melješ kao onaj dan - rekao je Zvezdan.

- Što se tiče Anite i Ane, ja sam nastavila da se raspravljam sa Anom i na moju sreću ona zna da ništa ne mislim što kažem. Ja sam kasnije sve rešila sa njima jer mene Ana odlično poznaje - govorila je Anđela.

- Ne treba to da radiš, neću da čujem to i da vidim. Ne može da strada niko treći. Ne smeš tako da se ponašaš, nema veze sa mnom i sa tobom. Šta si meni izgovorila? Ne smeš sebi tako nešto da dozvoliš. Dužna si malo pažnje, ja sa Matorom pričam i poljubim, nema veze što ona bleji više sa Mikicom jer si ti s amnom, ja njoj opet pružim pažnju, Ti treba kao drugarica da joj pružiš to, a ne samo kad tebi nije dobro da je zoveš. To nije lepo i ja tebe ne doživljavam tako. Hoću da budeš dama, a ne đavo da izlazi iz tebe. Ja da sam znao da ćeš da vređaš, prihvatio bih te takvu. Srećo, ili si jedno ili drugo, ne može na pola. Tebi malo fali da budeš znaš kakva damica i da niko ne može da ti prismrdi - nastavio je Slavnić.

- Znaš kad ti kažem da me zagrliš, meni to treba, a ja to ne kažem svaki dan po 10 puta. Meni samo tvoj zagrljaj treba, a ti mi kažeš kasnije - rekla Anđela.

- Taj dan sam bio nervozan, inače ću da te ispoštujem. Jasno mi je, svađali smo se i namerno nisam hteo to da uradim. Naravno da ću to da uradim, ja to radim i bez toga. Nervozan sam, idem da švrljam - dodao je Zvezdan.

- Pa je l' ti nije lakše? - pitala je Đuričićeva.

- Jeste, srećo, naravno da mi je drago. Srećo, ja generalno nisam okej i treba mi malo odmor - pričao je Zvezdan.

