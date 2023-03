GOGA GAČIĆ NE PRESTAJE DA JECA OD TUGE ZA POGINULIM KOLEGOM! Ona ga je poslednja videla: Pre neki dan smo radili svirku ZAJEDNO

Pevačica Goga Gačić ne može da dođe k sebi nakon što je saznala da je njen kolega i prijatelj, bivši učesnik muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Nemanja Vuković (23) poginuo sinoć u stravičnoj nesreći kod Dobanovaca, nakon što je njega naleteo autobus i usmrtio ga na licu mesta.

Goga i pokojni Nemanja su pre samo nekoliko dana imali i zajednički nastup, a potrešena pevačica je za Kurir imala samo reči hvale za Vukovića.

- O Nemanji imam samo reči hvale. U šoku sam. Pre neki dan smo radili jednu svirku zajedno. Neverovatna je stvar da se tako nešto desilo, niko tako nešto nije mogao ni da nasluti. Velika je tragedija za takvog momka. Nemanja je bio na mestu i druželjubiv i džek. Jako je voleo život i ljude i da se druži. Bio je uvek prvi u svemu, stalno nasmejan... Bio je tu za svakog. Ja sam saznala tako što me je njegov kolega i prijatelj s kojim je sarađivao pune tri godine i koji su bili nerazdvojni, zvao više puta i nije mogao da me dobije. Onda je zvao mog Marka koji mi je to rekao. Posle sam se ja čula i sa Acom, on je čovek van sebe. Oni su bili kao bend, a ja sam tu uskakala kad je trebao. Tragedija da se to tako desilo. Ne znam šta bih više rekla - rekla nam je uplakana Goga.

Podsetimo, kako je izvor blizak istrazi otkrio, Nemanja je tragično nastradao, nakon što je posle nesreće koju je doživeo pokušao da pretrči auto-put.

