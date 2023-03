UBIJEN BIVŠI DEČKO ALEKS NIKOLIĆ? Trpela torturu, TUKAO je, a sad UPUCAN, zadrugarka ni ne sluti da je došlo do KRVAVOG OBRAČUNA

Makedonski mediji ne prestaju da bruje o oružanom obračunu u kafe baru u Staroj skopskoj čaršiji u kojem su dve osobe ubijene, a kako nezvanično saznajemo jedan od tragično nastradalih momaka J.K. je bivši dečko zadrugarke Aleksandre Nikolić.

Podsećanja radi, Nikolićeva je pre nekoliko godina bila u jako tubulentnom odnosu sa makedonskim državljaninom, o kojem, u svojoj mučnost ispovesti nije imala reči hvale, jer je, kako je tada tvrdila, pretrpela ozbiljno nasilje.

Nikolićeva je svojevremeno nastupala po klubovima u Makedoniji, gde je i upoznala žestokog momka sa kojim je počela da se zabavlja. Ubrzo se preselila kod njega u Skoplje. U emotivnoj ispovesti spomenula ga je i otkrila detalje burnog odnosa, koji joj je promenio život iz korena.

- Zbog njega sam napustila posao, jer mu je smetalo da igram. Bilo mi je lepo sa njim godinu i po dana, ali sam ga ostavila, jer me je prebio. To je učinio jer je umislio da gledam nekog momka. Toliko me je istukao da sam imala ozbiljnu povredu na usni.

- Pošto sam ceo život gledala nasilje, odmah sam ga ostavila. Batine nikada ne bih oprostila! Taj dečko mi i dalje preti. Govori mi da će pustiti neke informacije o meni u javnost. Mislim se: "Ma radi šta hoćeš, samo me ostavi na miru." Ne znam da li ima moje eksplicitne snimke. Mi se nismo snimali, jedino ako je to radio tajno. Ne plašim se ni njega, ni bilo koga.

Inače, kako su preneli makedonski mediji, do obračuna je došlo u ponedeljak, oko 20 časova, kada je nekoliko ljudi pucalo na J.K. i E.I, koji su preminuli na licu mesta, dok je A.T. prevežen u bolnicu.

Policija je, prema snimcima TV Telma, blokirala obližnju ulicu između skopske tvrđave i stare čaršije, a portal "A1 on" (a1on.mk) je objavio da je povređeno sedam osoba koje su se tu zatekle.

