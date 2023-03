ALEKS DOŽIVELA POMRAČENJE! Car je opet šutnuo, ona isekla zajednički jastuk na komade! SAD JE DEFINITIVNO KRAJ! (VIDEO)

Aleks Nikolić podivljala je zbog reči koje joj je izrekao Filip Car, te je poletela ka rehabu kako bi uništila zajednički jastuk. Za njom je krenuo Zola, koji je dao sve od sebe da je smiri.

Iskuliraj malo, nisi ti u tom fazonu - rekao je Zola.

- Ostavi to i šta si sada uradila - rekla je Anđela.

- Neću ništa da imam s njim! Uništio me je, sve sam izgubila zbog njega! Klošar jedan! - rekla je Aleks.

Nakon što je Filip Car odlučio da stavi tačku na vezu s Aleksandrom Nikolić, otišla je da se požali Anđeli Đuričić.

- Je l' si to bila napolju do sada? Što nisi samo legla i zaspala, on(Car) bi se iskulirao i sve bi bilo okej - rekla je Anđela.

- Rekao mi je da izađem iz rehaba. Ne znam kako me ne razume. Ne pravim ja dramu oko Ane Spasojević, nego zbog Maje, jer se plašim - kazala je Aleks.

- On mi je dobacio u prolazu:''Ku*vo''. On me je opet približio k sebi, kad je vio da sam bolje, a sad me opet ostavlja - rekla je Aleks.

- Rekao je da ne želi da bude sa mnom više, definitivno je kraj - kazala je Aleks.

