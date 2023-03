HAOS! Anđela se ne zaustavlja u BEZOBRAZLUKU, ponovo potkačila Aninu za decu, Ćurčićeva PLAKALA, a evo šta radi Zveki

Ana Ćurčić rasplakala se tokom žestoke svađe sa ljubavnicom njenog bivšeg i Anđelom Đuričić.

- Moja deca i Zvezdanova deca su isto. Sve što kažeš za moju decu, govoriš i za njega. Da li ti je to jasno? - upitala je Ana.

- Na kraju sam došla do zaključka kakva je kada me je pitala kako j** Zveki. Nju je to zabolelo što smo mi imali odnos u sobi tu pored nje. Da imali smo odnos i to znaju svi. Šta je problem? Jel si mislila na svoju decu kada si se pljuvala sa njim pa posle grlila u izolaciji. Jel si se tad pitala za njih - pravala se Anđela.

- Zamisli, Ivana, moju decu kod kuće koja ovo slušaju. Ovo je sramota, kako ona mene vređa. Strašno - dodala je Ana.

- Sve sam slušao. Nema tu mesta za šalu, što se Žana smeje na tu temu. Ja znam da bi ona dala lek i pored svega. Bila je i ranije u svađi sa nekima pa je dala lek. Ustala si ovde i bila si rekla da ovu ženu nećeš vređati. Ti nemaš opravdanja, naročito da spominješ njenu decu. Nemaš prava, ti možeš da pričaš sa Zvezdanom šta želiš, ali ne smeš nju da podbadaš za decu. Sad diretkno hoćeš konflikt sa njom. Ne spominji nikome porodicu - rekao je Mikica.

- Ja sam rekla Anđeli da ne ide ona po lek kako ne bi ispao problem. Ona je rekla ma idem ja, ne zanima me - rekla je Ana Spasojević.

- Zašto ona pominje moju porodicu u pozitivnom smislu, a ja njenu ne mogu nikako? Vi meni ne pominjite ni u dobrom ni u lošem konteksu - upitala je Anđela.

- Ja sam samo rekla da kada bih ja gledala Anđelu kao njen roditelj da se saosećam sa njenim roditeljima - kazala je Ana.

- Nikada neću oprostiti ni njoj ni Zvezdanu za ovo što su izgovorili za moju decu. Ništa me više ne zanima, ovo im neću oprostiti - rekla je Ana.

Sve vreme dok su se ljubavnica i bivša žena svađale, Zvezdan nije bio prisutan, sklonio se i odmarao svoju glavu.

kurir.rs

