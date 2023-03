HAOS! LJUBAVNICA PUSTILA JEZIK! Anđela zaurlala na Anu, bivšu Zvezdanovu ženu nazvala ŠIZOVRENIČARKOM! Izvređala je za sve pare

Anđela Đuričić ponovo je zgrozila čitavu javnost kada je napala ženu svog dečka Anu i uputila joj niz uvreda.

- Ne, dušo, plakala si jer si čula da smo imali Zvezdan i ja se*s u sobi - rekla je Anđela.

- Meni je izuzetno ispod časti da stojim dok ona priča - rekla je Ana.

- Jedna gospođa poput vas ne dolazi u "Zadrugu" kada joj je ispod časti da stoji sa nama, ali ovde smo svi isti. Kao što većina misli da Vas je Zvezdan tukao i maltretirao, tako i ja mislim za vas da ste brižna majka koja je tukla decu - rekla je Anđela.

foto: Pritnscreen

- Je l' smo na "vi" ili na "ti" - pitala je Ana.

- Kako ja budem odlučila, a vi možete da budete sa mnom na "ti", pošto ste rekli da mogu ćerka da Vam budem, a ja to nikada ne bih volela, imala sam divnu majku koja me nije tukla. Žana je dala lek, a Ana nije dozvolila - rekla je Anđela.

- Izgledaš kao neurotična i histerična osoba, tvoje mišljenje mi je validno kao i Sanjino. Smešna si mi, neintresantna si mi, žao mi te je, pa ću da ti poštedim. Nemam nameru da ti dolivam ulje na tu situaciju u koju si se sama uvukla...Ana i ja smo ležale na krevetu, a pre toga smo komentarisale: "Zašto se meni obraća tim rečima?" - rekla je Žana.

- Dušo, vas dve se preklapate, usaglasite se, da bih se ja usaglasila sa vama - dodala je Anđela.

- Ja nisam znala da je Anđela rekla Žani: "Ne s**i" - rekla je Ana.

- To smo komentarisale, u tom momentu je Ana Spasojević poslala Anđelu kod nas za lek, nebitno. Naravučenije je da je prišla da traže lek, Ana mi je namignula dva puta i rekla: "Nemoj da daješ lek". Prvi tekst je bio: "Otkud to da ti se ona obraća". Ana je onda rekla da ne daje lek, namignula, na šta sam ja Ani rekla: "Nemoj da ideš na tu foru, zato što znam da će Anđela da se uključi" - rekla je Žana.

foto: Pritnscreen

- Ovo je namerna provokacija - skočio je Mića.

- Nije mislila žena da ne da lek - dodala je Omnia. Ja nema šanse da sam to rekla, ko je to izgovorio - čudila se Ana.

- Tako je, to si rekla, hvala ti što si iskrena kao što si sada. Pozdrav za tvog čuvenog muža, sedi tu pored Marka Markovića! Drago mi je što je Žana priznala da je Ana rekla da ne da lek, to da je namignula, možeš da okačiš mačku o rep. Bile su okrenute, ja sam dolazila, ne može da namigne okrenutal leđima. Ona je njoj rekla da ne da lek, Žana je ispala čovek. Sama je sebi skočila u stomak - urlala je Anđela.

- Istina je da mi nisi dala lek ovde, rečeno nam je da delimo po pola, došla sam do tvog kreveta i lepo sam ti rekla: "Kad god upotrebiš, daj mi, da te ne jurim po kući" - rekla je Maja Kovačević.

- Ja sam odnela lek kod Ane, pa sam ja rekla: "To je ta brižna majka, koja neće da da lek devojci koja može ćerka da joj bude", na šta je meni Ana to odgovorila za decu i ja sam rekla: "Ne verujem da si brižna majka, verujem da si decu i tukla" - urlala je Anđela.

- Svi koji znaju Anu, znaju koliko voli i koliko kada joj neko pomene dete ja imam blekaut, ne zanima me da li su u pravu ili nisu, posle ćemo da rešimo. Kada je to izgovorila, ja nisam bila uračunljiva - rekla je Ana.

- Setila si se jutarnjeg se**a, pa si spomenula i pitala kako me je je*ao. Kada sam rekla odlično plakala si ceo dan zbog toga. To je činjenica. To je ta šizofreničarka o kojoj mi pričamo - ubacila se Anđela.

kurir.rs

Bonus video:

00:53 Anđela Đuričić u izazovnom izdanju