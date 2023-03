"ZLO, HILJADU ZMIJA IZLAZI IZ NJE" Nada Topčagić osula rafalnu paljbu po Anđeli Đuričić

Ljubavni trougao Anđele Đuričić, Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić nedeljama već trese region, a mnoge poznate ličnosti oglašavale su se i komentarisale su ovu situaciju a jedna od njih je pevačica Nada Topčagić. Nada je otkrila šta misli o odnosu Ane i Zvezdana, a o Đuričićevoj nije imala lepe reči.

foto: Printscreen/Novo Jutro

Ona ne krije da joj teško pada sve što se događa između Ane i Zvezdana. Iako oboje tvrde da jedno drugo ne žele da vide posle rijalitija, Nada smatra da će doći do pomirenja.

- Sve mi je to tužno, mučno, katastrofa je šta se sve dešava. Ana Zvezdana jako voli. Mislim da će se oni pomiriti, toliko su proveli vremena zajedno, svašta prošli. Pomiriće se, on je njen život. Ovo što radi sa Anđelom?! Ma, nema veze to ništa, to puca, videćete! Šta misli Zvezdan, gde će kad izađe?! Ana ga je gledala kao dete, imao je sigurnost kroz život kraj nje - u dahu priča Nada koja nije želela detaljnije da komentariše nasilje koje je Ana doživela.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen Zadruga

- Grozno je da ja pričam da li verujem u to ili ne, neću ništa komentarisati. Ana je iskren čovek, emotivac, slomljena je. Zbog njega je promašila život, promašila sve... Šta je bilo između njih dvoje, najbolje oni znaju, ko smo mi da sudimo - kazala je Nada.

foto: Printscreen Zadruga

Ponašanje Anđele Đuričić joj se nimalo ne dopada, za razliku od prethodne sezone.

- Katastrofa mi je, ne znam. Ono je jedna glava, hiljadu jezika. Hiljadu zmija iz nje izlazi, hiljadu kobri! Zmije koje palacaju jezikom! Zlo, majke mi! Od onakve devojčice iz "Zadruge 5"... Ovo sad, ovo je nešto strašno. Odakle onoliko snaga, nema 20 kila u njoj?! Da onoliko priča svima... Strašno. Razmišljam, jadni njeni roditelji, ali ti to ne možeš ništa, šta ćeš. Kad imaš s*ks, pa bar sakrij se, životinje se sakriju. Kako će sutra neko da je oženi? Niko od nas nije svetac, ali... Pa, gleda te otac, brat, komšiluk, stric, ujak... Strašno, majke mi - zaključila je Nada.

