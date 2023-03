"SVE NA SVETU BIH DALA DA MI SE ZVEZDAN VRATI!" Ana Ćurčić promenila ploču, svoja osećanja priznala Zorici Marković! PREVRTLJIVA!

Ana Ćurčić po svemu sudeći ne zna šta želi od Zvezdana Slavnića. Čas ne želi da bude sa njim u ljubavi, čas je obuzmu stare uspomene pa bi sve dala da se pomire. To je priznala Zorici Marković.

- Da li on zaslužuje da ja budem čovek prema njemu? Jeste. To ja mislim. Jer ja nikada u svom životu ne bih mogla da odbijem čoveka sa kojim sam provela godine. Kad je meni bilo teško, taj Zvezdan je sedeo i mene slušao osam sati, davao mi je savete i to vrlo pametne savete. To je taj moj drug. Da li me razumeš? A da se on vrati, veruj mi da bih ga volela najviša na svetu - objasnila je ona.

Markovićeva želi da joj pomogne da povrati Zvezdanovu ljubav:

- Pa hajde da ga vratimo zajednički, majku mu je**m - predložila je Zorica.

Ana je spustila glavu i priznala:

- Ja bih sve na svetu dala da se on vrati - poručila je Ana.

Podsetimo, Ana je ušla u Zadrugu nakon što je Slavnić flertovao najpre sa Aleksandrom Nikolić da bi potom otpočeo vezu sa Anđelom Đuričić i javno ostavio Ćurčićevu.

