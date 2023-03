ZVEZDA GRANDA ZAVRŠILA U BOLNICI! Pevač operisan, evo kako se trenutno OSEĆA!

Nekadašnji finalista "Zvezda Granda“ Muharem Hadrović, zbog zdravstevnih komplikacija završio je u bolnici, a kako Grand saznaje, pevač je imao operaciju.

- Tačno je da sam operisan, ali nije ništa strašno, ne bih pridavao značaj tome. Operacija je bila rutinska, završena je, sad sam zdrav i idem dalje. Bilo je nezgodno prvih deset dana nakon intervencije, ali sada je ok, sad sam kao nov. Idemo dalje - u svom stilu, s osmehom na licu kaže Muharem za Grand i dodaje da nikom ništa nije želeo da govori, budući da se radi o bezazlenoj intervenciji.

- Nisam želeo da stvaram konfuziju, jer sam zaista dobro. Sve je prošlo kako treba i ubrzo nakon izlaska iz bolnice vratio sam se starim obazevama. Radim i to je najvažnije, ne predajem se tako lako, guram dalje. Posla ima, nastupi su posećeni što me jako raduje - kaže pevač.

foto: Youtube Printscreen

Pored svirki koje su, kako kaže, redovne i singla „Ima žena“ kojim je ostvario veliki uspeh, uskoro planira da svoju publiku obraduje još jednom pesmom. Tvrdi da je još uvek rano da otkriva o čemu se radi, ali je istakao da će sigurno biti veliko iznenađenje.

Iako je u „Zvezdama Granda“ ostvario zavidan uspeh i stekao titulu najboljeg frajera u takmičenju, pevač je priznao da je u jednom trenutku njegovo samopouzdanje bilo poljuljano.

- Malo sam bio izgubljen kada sam došao u Beograd, trebalo mi je da pohvatam relacije po gradu, ali sam u sebi imao želju i misiju. Želeo sam da dođem do finala i uspeo. Tokom takmičenja bilo je i surovo iskrenih komentara, na primer od Marije i Bosanca. Jedna pesma koju sam otpevao im se nije svidela, ne sećam se sad šta su rekli, ali poenta je bila da su glasali za mene, ali istakli da nije bilo dobro. To me je malo pogodilo, pa sam se pitao da li sam ja zaista za pevanje… Nije to baš svejedno, to su sve institucije od ljudi, pa strepiš šta će biti, a svi gledaju - ispričao je svojvremeno Hadrović za Grand i otkrio šta danas sebi zamera.

- Zameram sebi što sam možda hteo da pevam neke pesme koje nisam bio u mogućnosti da izaberem, možda i neki stajling i trebalo je sigurno da se više krećem na sceni da me gledaoci vide onakav kakav jesam u životu, hiperaktivan, pun energije - priznao je Muharem.

Podsetimo, pre skoro dve godine Muharem je umalo doživeo nezgodu, kada mu je usred vožnje na put izletela divilja svinja.

Pevač je u trenutku bio prepadnut, ali je na vreme uspeo da iskontroliše automobil i zaustavi se, međutim jednim delom zakačio je životinju, dok je njemu na autu ostalo manje oštećenje.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

01:37:29 SCENIRANJE 26.02.2023. LJUBOMIR BANDOVIC