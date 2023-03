VESNI ZMIJANAC UGRAĐUJU BAJPAS! Pevačica mora na OPERACIJU, ima aritmije, pritisak 250, a zet Relja će igrati PRESUDNU ULOGU

Vesna Zmijanac (66) mora hitno na operaciju srca, kako bi joj lekari ugradili bajpas! Pevačica već duže vreme ima problem sa dotokom krvi u srce, pa je krajem nedelje zakazala intervenciju u jednoj državnoj bolnici u Beogradu.

- Vesna se u poslednje vreme nije osećala dobro. Imala je česte aritmije, a i pritisak joj je bio visok, išao je i do 250. Zato je zakazala pregled, na kom su doktori ustanovili da mora što pre da ugradi bajpas - započinje priču izvor blizak pevačici.

foto: Kurir televizija

On dodaje da se Zmijančeva uopšte nije uplašila intervencije na srcu, već da se potresla zbog toga što će morati da otkaže nastupe. - Vesna je lavica, ne preza ona ni od čega, pa ni od operacije, koja je rutinska. Ali teško joj je palo to što mora da zove gazde klubova i saopšti im da u naredna dva meseca neće nastupati. Ona je veliki profesionalac, pa ne želi da razočara publiku, koja željno iščekuje njene tezge. Iako nevoljno, ipak je to učinila - priča naš sagovornik.

Kada je obavila tehničke stvari, Vesna je otišla u jednu privatnu kliniku, gde je uradila sve potrebne analize pred operaciju.

foto: Kurir televizija

- Nije želela da čeka rezultate, jer hoće što pre da se operiše. Ipak, porodici je rekla da će hirurški zahvat isključivo uraditi u državnoj bolnici, zato što smatra da su tamo najbolji stručnjaci.

Iako najbližima stalno govori da joj ne treba pomoć, ćerka Nikolija i zet Relja Popović ne odvajaju se od nje.

- Stalno su u kontaktu, Relja ju je čak vodio na sve preglede. Ćerka ju je posavetovala da bi najbolje bilo da posle operacije ode u njen stan u Atini, da se tamo oporavi, ali Vesna ne želi da čuje za to. Rekla je da će nekoliko dana nakon intervencije biti u Beogradu, a da potom odlazi na Bukulju kako bi uživala u čistom vazduhu i prirodi. Relja je preuzeo brigu o njenoj ishrani, pa tako Vesna više neće moći da jede kao što je do sada - slaninu, sarme, domaći hleb... Zet joj je poručio da će posle operacije biti isključivo na sirovoj ishrani i čorbicama, kao što se Nikolija i on hrane - završava izvor.

kurir.rs/informer

Bonus video:

02:40 VESNA ZMIJANAC ŠOKIRALA IZJAVOM O SVOJIM POROCIMA: Bila sam kao majmun, morala sam sve da probam! Jednom kolegi je poklanjala sve