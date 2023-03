MISTERIJA SMRTI ZVEZDE GRANDA Niko ne zna zašto je Nemanja usred noći išao u Dobanovce, svi žele da saznaju ISTINU

Smrt pevača Nemanje Vukovića i dalje je velika misterija.

Zvezda Granda tragično je nastradao u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak veče kod Dobanovačke petlje. Nikome nije jasno zašto je tu noć išao baš u tom pravcu kada je trebao da bude kod kuće u Beogradu.

foto: Printscreen

Na njega je naleteo autobus i usmrtio ga na licu mesta.

Naime, kako je izvor blizak istrazi otkrio, Nemanja je tragično nastradao nakon što je posle nesreće koju je doživeo pokušao da pretrči auto-put.

- I dalje nije poznato zbog čega je išao u pravcu Dobanovaca, a još manje zašto je pretrčavao auto-put. On je tokom vožnje izgubio kontrolu nad vozilom i udario o bankinu. Tom prilikom, plastični delovi automobila odleću po putu, pa ubrzo dolazi do sudara dva automobila koja nemaju veze sa Nemanjinim vozilom. On je izašao iz vozila a preko puta u drugoj traci je bio policajac koji mu govori da ostane uz svoje vozilo, dok on ne proveri stanje vozača u druga dva vozila, koja su se sudarila samo nekoliko trenutaka ranije - priča sagovornik.

Druga dvojica vozača su saslušana u stanici, i protiv jednog od njih koji je državnjanin Ukrajine, biće podneta krivična prijava. Nadležno tužilaštvo je obavešteno o strašnoj nesreći, nakon čega je naređena obdukcija tela i sva ostala dodatna veštačenja koja će pomoći u istrazi. O slučaju pogibije mladog pevača obavešteno je nadležno tužilaštvo koje je naredilo obdukciju, ali i sva dodatna veštačenja.

Lj. Stanišić

