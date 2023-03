OVO JE SIN INDIRE RADIĆ! Takođe se bavi muzikom ali daleko od očiju javnosti, evo sa kim je u BRAKU!

Indira Radić nikada nije volela da govori o privatnom životu, a pogotovo o porodici, te malo ko zna da ima tridesetdvogodišnjeg sina.

foto: ATA Images

Ona je sinu dala ime Severin, a o njegovom ocu javnost nema ni jednu informaciju, osim da se razveo od Indire. Njen tadašnji suprug u jednom momentu je, bez znanja pevačice, odveo Severina u Bosnu iz Beograda.

Indira je morala da potraži pomoć suda kako bi vratila sina, što je, nakon velikog truda i uspela. On od tada živi sa majkom, ali se nikada nije javno eksponirao.

Poznato da je i da je Severin nasledio talenat od majke, te je i on uplovio u umetničke vode. Naime, on je autor svih pesama sa jednog od Indirinih albuma pod nazivom "Niko nije savršen".

2021. godine se oženio lepom Ruskinjom Elinom, da bi krajem 2017. Indira podelila srećne vesti:

foto: Damir Dervišagić

- Postala sam baka jednog prelepog dečaka koji se zove Mihael. Neka je on nama živ i zdrav i neka nam se rađaju deca, jer deca su najveće bogatstvo na svetu - izjavila je Indira tada.

Severin i Elina upoznali su se na moru u Turskoj, ali su ostali u kontaktu i po završetku letovanja.

- Jednog dana kaže on meni idem do Moskve. Prvo sam pomislila da ide u hotel „Moskva“ na Terazijama i pitam ga šta će tamo. „Ne, mama, ja idem u Rusiju.“ Otišao je na tri dana da vidi Elinu. Kad se vratio, stalno su bili na Skajpu, svakodnevno su se čuli i shvatila sam da je to ljubav - ispričala je jednom prilikom pevačica i dodala:

- Svaki put kad bih se ja za vikend ukrcala u avion, da nastupim u Švajcarskoj ili Nemačkoj, on bi odmah odleteo u Moskvu. To je krio od mene, pozajmljivao je novac od prijatelja da ja ne saznam. Onda je jednog dana rekao da se ženi.

foto: PR

Pevačica je otkrila i da se sa snajkom odlično slaže.

- Otkako se moj sin oženio i doveo snajku Elinu, ja sam dobila ćerku. Ceo život sam o tome maštala i želja mi se ispunila. Savršeno smo se uklopile, kao sudbina da nas je spojila. Bolje se sa njom slažem nego sa sinom ‒ našalila se pevačica.

Kurir.rs/Republika

