UPLAŠILA SE! Severina moli sestru da povuče tužbu, nudi pare da se nagodi van suda, PRPA BATO

Severina Vučković pošto-poto želi da reši problem sa sestrom Marijanom Popović, koja ju je u oktobru prošle godine optužila za nasilje u porodici. Podsetimo, tada je zagrebačka policija privela pevačicu nakon što su od splitskih kolega dobili zahtev za njeno dovođenje za potrebe kriminalističkog istraživanja.

foto: printscreen instagram

Prema prijavi sestre, pop zvezda se navodno fizički okomila na nju i to pred njihovom majkom Anom. Severina i Marijana su se žestoko rvale, šamarale i to po celom stanu. Tada su i jedna i druga strana imale svoje verzije spornog događaja, a kako je Kurir pisao, pravi okidač za porodični incident bila je nekretnina koju je Severinina majka Ana prepisala unuci Miji, zbog čega je Marijana pobesnela. Majka se o tome uopšte nije konsultovala s Marijanom, dok je Severina u potpunosti podržala majčinu ideju i bila je upoznata sa svim detaljima. Poznato je da pevačicina sestra Marijana godinama nije u dobrim odnosima s ćerkom Mijom, koja je neko vreme živela sa svojom tetkom. Kako se ročište približava, Severina je, prema rečima našeg izvora, u panici jer ne želi da završi iza rešetaka, a ni da nosi nanogicu zbog nasilničkog ponašanja.

foto: Instagram, Facebook, Privatna Arhiva

- Severina moli majku da nađe način da reši problem sa sestrom. Njih dve se nisu čule ni razgovarale od incidenta, ali pevačica na sve načine pokušava da se situacija reši i da Marijana povuče krivičnu prijavu protiv nje. Tada su obe bile van sebe i nastao je haos i lom, ali sada, kad je vreme prošlo i strasti se smirile, Seve nema izlaza jer bi je bilo sramota da bude osuđena za nasilje u porodici.

foto: Printscreen/Facebook, ATA images

Prema rečima našeg izvora, Marijana nema nameru da se miri sa sestrom, o čemu je već govorila u medijima: - Ona je narkomanski zavisnik, to treba da znate. Ona na društvenim mrežama piše: "Ljubav se ljubavlju vraća." Kakva se ljubav njoj vraća? Ja sam žrtva i to će moji advokati da dokažu. Imala je priliku ceo dan da me pita ako postoji nešto što ju je povredilo s moje strane. Onda dođi lepo da rešimo i reći ću svoj stav, a ne da mi upada noću u jedan sat. Ako smo sestre, ne moramo u svemu da se slažemo. Ovo je pokušaj ubistva, povređivanje mene i pritom sam je molila da pozove Hitnu, ona neće. Imala sam stari broj, nisam mogla da ih dobijem. U stanju je da uradi sve, ni porodica, ni moja ćerka, ni majka nisu joj sveti. Moja sestra je upitnog psihičkog stanja. Treba joj psihološka podrška i treba da ide na lečenje od narkotika. Ako je moguće sve to sada zaustaviti, to joj poručujem i želim. Ona je nesrećna u svim tim milionima. Moraće preko krvi da dokaže da ne uzima narkotike - poručila je tada Marijana.

Ljiljana Stanišić

