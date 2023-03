"RAZGOVARALA SAM SA PSIHOLOZIMA" Snežana Đurišić otvorila dušu o najtežem periodu u životu

Pevačica Snežana Đurišić punih 36 godina živela je u srećnom braku sve dok joj nije preminuo suprug Slobodan Gvozdenović, nakog čega je usledio težak period ispraćem depresijom, iz koga je ipak izašla kao pobednik i danas uživa u životu punim plućima.

Iako bi taj period volela da može da zaboravi, Snežana na njega gleda kao na nešto što je ojačalo i ne libi se da o tome javno govori kako bi svojim primerom pomogla mnogima koji možda ne vide svetlost u mračnim momentima.

- Prvo moraš da primetiš, da znaš da si depresivan, a ako ti ne primetiš postoje ukućani koji će ti na to ukazati, ali sama činjenica da sam ja želela da budem sama je meni govorila da ja imam problem. Onda pustiš vremenom da se to reši, ali to ne ide samo, mora da postoji dodatna volja. Išla sam na razne razgovore i sa psiholozima i sa duhovnicima i sa prijateljima - objašnjava Snežana u emisiji „Zvezde Granda Specijal“, koja tvrdi da su je spasila delovanja više faktora.

- Zahvaljujući volji, i Bogu pre svega i svim pomagalima uspela sam da izađem iz toga. Ja sam razmišljala sada ću da se posvetim sebi i ako mi se dogodi neko ko će meni da se dopadne hvala ti Bože i hvala ti što si tu - iskrena je pevačica koja ističe da je prva faza u rešavanju problema priznanje samom sebi.

