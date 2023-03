SLOBA ŠPIJUNIRAO KIJU DOK SU BILI U BRAKU? Kristina otkrila do sada nepoznate detalje odnosa sa Radanovićem, pa spomenula BIVŠEG

Pevačica Kija Kockar gostovala je u emisiji kod Sanje Marinković i tom prilikom otkrila da ju je Sloba "špijunirao" putem aplikacije dok su bili u braku.

Kristina se prvo dotakla odnosa sa bivšim dečkom, koji joj je i dan danas ostao rak rana što se tiče udaje, na neki način.

foto: Printscreen Instagram

- Moja baka je volela mnogo mog prvog dečka. I dan danas uvek pominje kako je bio dobar dečko. Oboje smo sami ali smo na potpuno drugoj strani sveta. U Kini je, poslaću mu ovaj deo emisije ali baka je bila u pravu. Kada bih vratila vreme, volela bih da sam se zaista udala za tog dečka - prisetila se setno Kockareva.

foto: printscreen

Kija je potom ispričala kakav je njen idealan tip muškarca.

- Zabavan, pametan, dobar domaćin. Ne treba mi imućan, dobar sam finansijski saradnik. Dobra sam sa investicije - priznala je ona kroz smeh.

foto: Kurir Televizija

Na temu loših reči upućenih u braku, dotakla se svog odnosa sa bivšim suprugom Slobom Radanovićem.

- Bivši suprug nikada mi nije rekao lošu reč za sedam godina vanbračne veze i dve godine braka. Pokazao je na delima - rekla je Kija.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Kija ističe da nikada nije svojim bivšim parnterima proveravala telefon ali da njoj jeste, upravo Sloba, dok su bili u braku.

- 2015. ili 2016. kada smo živeli suprug i ja. On je bio u Beogradu ja u Abu Dabiju. Ja sam slučajno čačkala po laptopu, i slučajno naišla na aplikaciju za praćenje, hteo je da me špijunira. Ja sam našla da se on dopisivao sa nekom bivšom devojkom, sam sebe je zeznuo - zaključila je Kija u emisiji "Magazin In".

