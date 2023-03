BIO PRVI NARODNJAK KOJI SE SLIKAO GO Ženio se 10 puta, prvi put sa ČOBANICOM sa 15 godina, a jednog čoveka je OBOŽAVAO!

Hašim Kučuk Hoki rođen je 1946. u Fojnici, u siromašnoj porodici, u Bosni i Hercegovini. U detinjstvu je bio čobanin, a sa 15 godina se prvi put oženio pastiricom u koju se zaljubio.

Godine 1967. otišao je u vojsku, gde je naučio da čita i piše. U rodnom gradu je zbog čistog i snažnog glasa punih 14 godina bio mujezin - sa minareta je pozivao vernike na molitvu. Prvu svoju pesmu, tužbalicu za umrlim ocem "Nema te više, Alija", snimio je 1964. godine, a zvezda je postao sedam godina kasnije, kad je snimio "Nazdravite, drugovi".

Pažnju je privlačio i izgledom nekarakterističnim za tadašnje pevače narodne muzike - sa "bitlsovskim" imidžom, dugačkom kosom i tamnim naočarima izgledao je rokerskije od mnogih tadašnjih socijalističkih rokera!

Godine 1972. našao se u centru nesvakidašnjeg skandala: go do pojasa slikao se za poster tada tiražnog lista Sanja, što je sablaznilo konzervativnu javnost. Treba imati na umu da su u to vreme pevači na festivalima, i zabavnim i narodnim, nastupali u odelima, neretko sa leptir-mašnom. Hoki je među narodnjacima prvi postao seks-simbol.

Ukupno je prodao više od 40 miliona ploča i kaseta. Iako je imao blistavu karijeru, najvećim uspehom smatrao je to što je pevao čoveku koga je, govorio je, najviše voleo - Josipu Brozu Titu. U njegovu čast dvoje svoje dece nazvao upravo po tadašnjem predsedniku Alija Tito i Dario Tito.

Haišim se početkom osamdesetih povukao sa muzičke scene i otišao u Sjedinjene Američke Države.

Tamo je, zbog zakonske veze sa dve žene, bio osuđen na zatvorsku kaznu. Međutim, kaznu nije služio, već je bio deportovan u Jugoslaviju, a povratak u SAD bio mu je zabranjen. Zbog ovog događaja izgubio je svu stečenu imovinu u Americi.

Život je tragično završio 26. novembra 2002. godine u saobraćajnoj nesreći kod Kovilja, a sahranjen je na groblju u selu Sakule, u opštini Opovo.

