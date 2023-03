ZVEZDAN ŠUTNUO ANĐELU! Orilo se Šimanovce od Crnogorkinog plača, a evo šta je razlog raskida (VIDEO)

Zvezdan Slavnić odveo je Anđelu Đuričić u sobu za rehabilitaciju, te joj je tom prilikom očitao bukvicu i saopštio kako više ne želi da bude sa njom.

- Kako si me sada izblamirao, to je moje mišljenje - rekla je Anđela.

- Ti se sada dereš, neću više da budem sa tobom i neću te više blamirati. Imaš otvorene ruke da blamiraš samu sebe, a ne mene. Pošto više ne vidim svrhu, tvoj bezobrazluk je otišao, ne znam. Uopšte te ne zanima moje stanje i moje mišljenje. Čudno je da ono što najviše voliš i da za ono što si se satima svađala sa ljudima, jer si zaboravila jer se Maja našla tu. Nisi ti zaboravila, nemam šta da pričam sa tobom, završili smo - rekao je Zvezdan.

- Okej, okej - rekla je Anđela.

Sve se dogodilo veoma brzo i neočekivano, što je nju ostavilo u potpunom očaju. Razlog njihovog raskida je Maja Marinković, što je dodatno dotuklo Đuričićevu.

Dok je Anđela sama plakala u rehabu, Lepi Mića je došao kod nje i pokušao da je smiri, a usput i da ispita situaciju, kako bi otkrio šta se tačno desilo.

- Stvarno ne znam. Pitaš me nešto na šta nemam odgovor trenutno. Ne mogu da verujem šta mi je čovek rekao iz čista mira. Samo mi je to rekao i izašao. Prvo me je napao zbog Maje pa mi je onda to rekao - govorila je Anđela kroz plač, aludirajući na to da joj je saopštio da raskidaju.

Mića ju je ubeđivao da je tako bolje i da joj je sada lakše, na šta mu je ona rekla:

- Srećna sam sa njim u vezi, da nisam ne bih bila. Samo mi nije jasno šta je sad bilo. Je l' tebi to bolesno? - upitala ga je ona.

- Meni je to od početka bolesno - istakao je on i poručio joj da je došao kod nje kako bi je odveo na sastanak.

- Neću doći na sastanak - ljutito je rekla ona.

Podsetimo, sastanci su obavezni za sve zadrugare, osim ako Veliki šef ne dozvoli drugačije. Ovim potezom je Anđela Đuričić prekršila važno pravilo, zbog kog će, pretpostavlja se, biti kažnjena.

