"MOJ DEDA JE UMRO OD ALKOHOLA, POMEŠAO SE POGREŠAN DNK" Ana Nikolić otkrila da joj je porok nasledan

Pevačica Ana Nikolić poznata je po tome da voli da se šali na svoj račun, a sada je u jednoj emisiji kada je pričala o porodici, spomenula dedu koji je imao problema sa alkoholom.

- Ja sam jedina osoba koja je blokirala babu na telefonu! Baba, ideš na blok na nekoliko dana. Zove me i kaže: ''Kad ćeš da pevaš? Hoću da umrem, kad ćeš ti da pevaš nešto?! Žena me zove po 70 puta. Ljudi su počeli da misle da mi je to neki dečko... Ja joj kažem da mi nešto telefon nije radio... Javi mi se. Posle je odblokiram. Zamisli da svaki dan slušam njene priče - rekla je Ana.

Ana je potom otkrila da je njena baba upravo zbog poroka ostavila njenog dedu.

- Moja baka se razvela pre 100 godina, kad se niko nije razvodio. Razvela se jer je deda bio alkoholičar. Ja sam taj deda, on je čovek umro od alkohola. Bio je Vaga u horoskopu, kao i ja. Ja verujem u taj ženski rodoslov. Ja sam pokušala da izbegnem to, svi mi nešto nosimo. Pokušala sam, ali uvek se vraćaš na taj neki stariji model. Ovo je DNK klasičan. Pomešao se pogrešan DNK. Šta da radim?! - rekla je Ana u emisiji "Magazin In".

