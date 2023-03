NATAŠA ŠAVIJA BACILA OKO NA ZVEZDANA! Poslala pismo u belu kuću, Anđela POZELENELA od muke (VIDEO)

Tokom rođendanske proslave Marka Janjuševića Janjuša stigla je čestitka od Nataše Šavije koja je Marku poručila da želi da je u budućnosti on upozna sa Zvezdanom Slavnićem.

- Dragi Janjuše, srećan rođendan želim da ostaneš do kraja. Nedostaje mi jako naše druženje sa Carem i Zolom u etno-selu. Jako sam usemljena, nemam dečka i po ceo dan gledam "Zadrugu". Volela bih da me upoznaš sa Zvezdanom Slavnićem, ako do tad raskine sa Anđelom, mislim da sam idealan tip devojke koja ide uz njega. voli te drugarica, Nataša Šavija.

- Neće on nigde - dodala je Anđela, kojoj je vidno bilo neprijatno zbog njenog pisma.

