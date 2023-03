SAD BI DA VASPITAVA?! Slavnić URLAO na Anđelu, rekao joj kako da se ponaša ako hoće da bude s njim: KAD KAŽEM "STANI", UKOPAJ SE!

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić su raskinuli, a onda se Slavnić vratio u rehabilitaciju, gde je ona plakala i "očitao" joj lekciju o ponašanju.

- Što ćutiš? Ja sam hteo sa tobom da pričam o svemu ovome, samo si me ubrzala. Tebi očigledno nije jasno da tvoje izlaganje mogu da mi naprave samo veći krš u glavi. Pošto ti kažeš da si već bacila celu ovu godinu, ne znam što te toliko boli da ne ulaziš u to kad si već rešila i da paziš na nas, to ti onda u glavi nije...Kapiram da je sve tako jer si klinka. Ne shvatam zašto sve to umesto da sediš pored mene i da budemo mirni - rekao je Zvezdan.

- Ne hvataj mi se za svaku reč, hvataj me za rogove, ali nemoj za svaku reč - rekla je Anđela.

- Još jednom se razderi, izaći ću... Ja neću tebi da dajem ultimatume, samo ti kažem da ovako ne mogu iz 150 razloga. Samo nemoj da nam dolivaš ulje na vatru, da uradiš jednom, pošto zadnje dve nedelje radiš nešto drugo - rekao je Zvezdan.

- Kad neko krene da laže za mene, ja puknem i ne mogu to da podnesem, pored svega, hoće i laž da mi napakuje. Laž ne mogu da podnesem. Dovodim bespotrebno, pravim probleme za stolom, meni i tebi dodatno pravim - rekla je Anđela.

- Ne mogu da skapiram da pričaš kako te niko odavde ne zanima šta misle ljudi, ni napolju, a radiš apsolutno suprotno. Ako te ne zanima, ne praviš reakciju, a ne da im daš do znanja da te intresuje - rekao je Zvezdan.

- U pravu si - rekla je Anđela.

- J***te ne bih ti pričao da nisam u pravu, da nisam u pravu, ćutao bih. Znaš da sam na ivici svega, kao što ti kažeš da ti Zorica pakuje nešto. Je l' možeš da se zapitaš kako je njemu i time pokazuješ kako si sebična i onda mi kažeš: "Ja sam ovde treća, kako je meni". Jeste, teško ti je, ali prioriteti postoje. Ja kad ti kažem "stani", ukopaj se u zemlju - rekao je Zvezdan.

- Ja ako se utišam, biću ja kriva, a želim samo našoj vezi najbolje - rekla je Anđela.

- Ja ti kažem sada, kratko i jasno, ne ideš u priče, da ti se ona smeje jer si se upalila. Kako ne osećaš da ti tu gubiš? Treba opušteno da kažeš da te ona ne intresuje, tako ti je isto i sa Zoricom. Ako ti je gotivno da ti kaže: "Pu* i ku**c", meni nije - rekao je Zvezdan.

- Neću ja tebi ništa da pričam što se tiče Ane, znaš i sam svoje greške, ja nisam ta koja treba da ti govori o njima, niti ću se mešati. Sinoć kad si ono uradio i kada si izašao, skočili su na mene: "Što ne reaguješ?", ja sam rekla: "Ne mogu da reagujem kada čovek ne želi da me čuje?" - rekla je Anđela.

- Pošto si se odlučila da budeš takva kakva jesi, što se meni ne sviđa, ali to ti onda daje za pravo da budeš jako ljubazna, normalna prema ostalim ljudima, da pokažeš da to možeš, da ja verujem da ćeš biti takva i bolja, da neću imati dileme sa tobom. Ja kao što ti kažem, imam dileme, da moramo da se dogovorimo oko mnogo stvari - rekao je Zvezdan.

