"ZA NOĆ PROKOCKAO 26.000 €" Drug otkrio ŠOK detalje iz Zvezdanovog života, isplivavaju jezivi detalji njegove prošlosti

Zvezdan Slavnić, sin proslavljenog košarkaša Zorana Moke Slavnića, robijao je zbog ubistva, a u rijaliti je ušao kako je rekao da bi se pokazao u pozitivnom svetlu. Međutim, samo nakon nekoliko meseci provedenih u rijalitiju javno je prevario svoju suprugu Anu Ćurčić, koja ga je optužila za brutalno nasilje, a od tada u javnost gotovo svakodnevno isplivavaju jezivi detalji njegove prošlosti.

Sin Moke Slavnića nije krio da je strastveni kockar, a sada se saznalo da je Zvezdan navodno za samo jedno veče prokockao čak 26.000 evra!

- Zvezdan je jako poročan čovek koji je prethodnih godina prokockao mnogo novca i u kazinima je ostavio svu imovinu. Nakon izlaska iz zatvora, on se kontrolisao, bio je svestan da nema stalan izvor prihoda i uglavnom je igrao aparate u koje je ubacivao manje sume novca. Tako je bilo sve dok nije potpisao ugovor za Zadrugu 6 i dobio deo honorara unapred - otkrio nam je na početku razgovora izvor dobro upućen u Slavnićev život.

- On je unapred dobio 30.000 evra, a čim se novac našao u njegovim rukama on je odlučio da poseti kazino. Odmah je počeo da igra na velike uloge, a kada je video da gubi novac, umesto da ustane od stola, sve više je povećavao ulog. Svi su mu govorili da odustane, da sačuva pare, ali on nikoga nije slušao. Ponavljao je kako je "ovo njegova ruka" i kako će da vrati sav novac koji je izgubio. Međutim, došlo je do toga da ostane bez dinara - prepričavao je za sagovornik.

