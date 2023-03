ŠOKANTNA ISPOVEST VODITELJA KURIR TV: Kuća mi je spaljena do temelja, a zapalili su je moji rođaci! VATROGASCI NAŠLI ČUDNU STVAR

Voditelj emisije Puls Srbije koja sa na Kurir televiziji emituje svakim radnim danom od 11 časova, Ivan Gajić, ispričao je u emisiji Realna priča kako je ostao bez krova nad glavom.

foto: Kurir televizija

- Rodio sam se kao podstanar, pa imao kuću i sad opet živim kao podstanar. To je bilo kada je mene život već doveo u Beograd, mama je radila u Požarevcu, a baka je ostala na selu i živela u kući koja je bila jedina nekretnina koju smo mi imali. Rešili smo da prodamo tu kuću da bi kupili stan na periferiji Beograda i živeli sve troje zajedno pošto smo zaista savršeno funkcionisali kao tim - rekao je Gajić.

Nakon davanja oglasa počelo je negodovanje nekih članova njegove šire porodice:

- Dali smo oglas za prodaju i javila se neka naša familija. Smatrali su da oni polažu pravo na tu kuću. Neki od njih su govorili: kako misliš to da prodaš, gde ja da budem kad se vraim iz inostranstva?" Drugi kaže: "Tvoje kuća je u centru sela, blizu je doma zdravlja, a ja sam već star i mnogo bolje mi je da budem tu." Mama je govorila pokloniću i tebi i tebi, a vi meni nađite nešto na periferiji Beograda da budem pored sina.

foto: Kurir televizija

Ubrzo nakon kontakta sa širom familijom dogodila se katastrofa.

- U utorak, sećam se da je bio pijačni dan, u po bela dana kuća počinje da gori. Baka je prva stigla i to videla. Onda su došli vatrogasci, pa onda mama koja me je zvala dok sam radio u Beogradu i rekla mi: "Ajde kad završiš sa poslom dođi do sela." Ja sam je pitao šta se desilo, a ona je rekla: "Pa kuća nam je izgorela, al nemoj da se nerviraš, mi smo dobro, ali vidi ako možeš da te puste malo ranije, pa dođi."

03:45 KUĆA MI JE SPALJENA DO TEMELJA, A ZAPALILI SU JE ROĐACI!? Bolna ispovest voditelja Kurir TV: Drugu kuću nismo imali (video)

- Naravno da sam u roku od pet minuta zvao koleginicu da dođe ranije na posao da me zameni, uzeo lekove za smirenje, seo na autobus i kada sam stigao na selo, kuća se i dalje pušila. Sećam sa da su moju mamu pitali: "Gospođo šta će vam benzin u kući?" To kažem zato što mi benzin u kući nismo imali. "E pa ovde onda nisu čista posla. Ako hoćete da tužite možete, ali da znate da ovde nema nikakvih tragova" , rekli su. Sumnjali smo na te neke članove familije koji su najviše negodovali što smo mi to hteli da prodamo, a eto njima je to jako trebalo.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud