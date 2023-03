TUPAVI INTELEKTUALCI SU ME ŠIKANIRALI! Eva Ras otkrila kroz šta je prolazila na FEST-u: Publika u ŠOKU ZAŠTO BABI NISU DALI CVEĆE

Glumica Eva Ras gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se dotakla Festa koji ju je, kako je već sama rekla, veoma uzdrmao.

- Kada je Makavejev umro 2019. godine oni su me izbrisali iz njegove biografije. Kao da Makavejev nije bio čuven po tome što smo zajednički radili filmove. Anita Mančić me je predstavljala i dok Predrag Koraksić nije 2019. godine objavio karikaturu Makavejeva. Gde Mak leži go i na zadnjici mu je mačka, u Srbiji nisu znali koji reditelj je umro. Makavejev je poznat po tom filmu - rekla je glumica.

- Sada se na FEST-u dogodilo isto. Tupavi intelektualci i moji neprijatelji su me šikanirali na sve moguće načine. Film u kojem igram je dobio nagradu publike. Nisu mi dali cveće na premijeri, a svi su drugi dobili. Čudo na sceni. Ja sam mala, cveće još manje, a publika u šoku gleda da babi nisu dali cveće. Oni su se prema meni ponašali strašno. Jer sam igrala epizodnu ulogu, nisam mogla da idem na konferenciju za štampu. Ja sam jedna od najstarijih glumica ovde, a taj film gde sam učestvovala je nisko budžetni film koji se iborio da uđe na fest. Samo iz razloga jer je na jednom američkom festu dobio 2 nagrade i nagradu publike u Americi. Znači da naši tupavi intelektualci ne vide ni ono što im je pred nosom - istakla je glumica.

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je da li glumica ima predstavu šta je prouzrokovalo takvo ponašanje.

foto: Kurir televizija

- Ja sam se javila da saznam šta je bilo. Iz Makove biografije su me izvadili jer me pokojna udovica Makaveja nije podnosila. Kao da ima udovica u umetnosti. Makavejev i ja smo više bračni par po uspesima nego njegoviežene i moji muževi. Umetnost nema rodbinskih veza i nema da mene udovica ne voli i tako to - rekla je glumica.

Kurir.rs