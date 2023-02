PAPARACO! Eva Ras opet čeka gradski prevoz kao sav normalan svet: Imala je da nam puruči SAMO JEDNO

Eva Ras, i pored toga što je jedna od naših najpoznatijih glumica, i dalje živi kao sav normalan svet.

foto: Zorana Jevtić

To je dokazala nebrojeno puta do sada, a u to se uverio i naš paparaco, koji je Evu uslikao na Vračaru dok je čekala gradski prevoz. Ona je na stanici provela više od 15 minuta, ali za to vreme je strpljivo čekala i nije htela da sedne na klupicu i malo predahne dok joj ne naiđe prevoz.

foto: Kurir

Kad se autobus konačno pojavio, glumica je pustila ostale sugrađane da uđu, a na kraju je i sama ušla i uputila se ka centru grada kako bi završila svoje svakodnevne obaveze.

Pozvali smo Evu, koja nam je potvrdila da je vožnja gradskim prevozom njena svakodnevica i da obožava da se vozi vozilima GSP.

foto: Kurir

- Ja obožavam svoj narod, kao i da se vozim gradskim prevozom. Ta linija 24 mi je samo za jedan deo puta. Živim u Beogradu celog života i nikad se nisam odvojila od naroda, i gde god idem, ja uvek čekam prevoz. A kad žurim, onda baš nema autobusa. Na meni se vidi da je vožnja gradskim prevozom moja svakodnevica. Ja nisam putnik s vremena na vreme, već uvek. Neko me od ostalih putnika nešto i pita, ali uglavnom me gledaju s ljubavlju - rekla nam je legendarna Eva.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

03:09 EVA RAS O ISKUSTVU SA DROGOM: Bilo je strašno i bila sam POREMEĆENA, a brak mi se raspao! URADILA NEŠTO ČEGA SE I DANAS STIDI