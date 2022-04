DIŽEMO PRAŠINU KO JE K*RVA, SVI SMO MI K*RVE! Eva Ras brutalno o prostituciji: Žene su spremne da se UDAJU i za najveću budalu!

Glumica Eva Ras progovorila je o bolnoj prošlosti. Eva je ispričala sve o njenom pokojnom suprugu, kao i ćerki koja je preminula.

- Da, kad su moji umirali jedan po jedan, ja sam onda shvatila da te fotografije po kući su imale smisla kad su oni bili tu, živi, pa da ja njih neću da pretvaram u fotografije, u slike, sve sam onda spakovala i sklonila. To je kod mene, ali nedostupno, selotejpom ulepljeno, u gunguli negde stavljeno... Te naše prirodne asocijacije, kada se ja njih setim da su ovde šetali sa 3 godine, sa 12 godine, kada se setim da je on odatle dolazio, to je mnogo lepše. Fotografija to je mrtvo... - govori Eva za Republika.rs, a onda je progovorila o prostituciji:

foto: Kurir televizija

- To su bedne stvari, to je ono što sam rekla, vama novinarima je baš teško sada da budete novinari. Prostitucije ima od kada ima čovečanstva, a taj komunizam koji smo imali, koji to ukinuo, to je potpuno abnormalno. Ja ne znam, ja se zalažem za to, da se to legalizuje, da se o tome ne priča. Dižemo prašinu ko je k*rva, svi smo mi k*rve! Koliko vi komšinisa imate koje su se udale iz interesa, šta je to nego prostitucija. Šta je to nego kada vam nude posao, kada imate šefa kojeg ne volite, a 'ladite mu m*da da vas ne otpusti. Ja kada sam snimila pesme, '67 smo ga snimali, to se nadovezuje na ovu prostituciju. Ja sam se u tom filmu prva obnažila i zbog toga ova primitivna sredina rekla da to nije ništa, da sam skinula gaće, pa se proslavila. Ja nisam u duši k*rva, ja imam predstavu o tome, rekla je Eva pa istakla da su devojke spremne da se udaju za budalu.

foto: Kurir televizija

- Ne moraju to da urade, ne moraju to zbog drugarice da budu u vezi sa nekim ko ih nije zadovoljio. Ali treba da stave u svakom slučaju kada ne žele to, ako žele da budu same, neka budu same, a ne da budu sa bilo kojom budalom. Ja imam 82 godine i gledam da su žene danas spremne da se udaju i za najveću budalu!

Eva Rad o pokojnom suprugu

- Ispostavilo se da ono što ne volim, volim najviše na svetu! Nakon braka stavila sam katanac, nisam htela da se dam u promet! Ja i dalje volim svog supruga, ali ne kičerajski, sve što radim radim za njih. Meni nikada nije palo napamet da će Ras da umre pre mene, ja sam stigla na posao i jave mi da mi je umro suprug. Za ćerku isto tako, ja sam uvek brinula za nju, kada su tri policajca došla na vrata i kada su mi rekla da mi je ćerka umrla, ja naredne tri godine nisam bila pri sebi.

Eva Ras o poseti plastičnom hirurgu i raku

- Ne, ali mi je Bog namestio da mi se malignitet ovde pojavio, i skinuli su mi prošle godine, ne bih ja to pričala, mene leče od rada već dvadeset godina. U početku se taj ožiljak video, ali kako je naše lice fenomenalno, pre operacije se ništa ne vidi, a bio je maligno. Mrzim sve hajke i taj teror protiv za prirodnom lepotom, ako neko hoće da ima veliku zadnjicu, velike ili male s*se, pa neka ima, to je njegovo, nije moje. Ali stalno se piše da nisu prirodne lepotice, važno je da su lepe, najvažnije je da su sebi lepe.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Republika.rs

Bonus video:

03:06 POVRAĆALA SAM KRV 3 DANA! Eva Ras u jako teškom stanju, ŠOKIRALA komentarom: AJDE, BABO, DOSTA SI ŽIVELA - UMRI!