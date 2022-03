POVRAĆALA SAM KRV 3 DANA! Eva Ras u jako teškom stanju, ŠOKIRALA komentarom: AJDE, BABO, DOSTA SI ŽIVELA - UMRI!

Nije tajna da legendarna glumica Eva Ras već godinama boluje od teške bolesti, a kako kaže osim te borbe, vodi borbu i sa narodom koji joj na društvenim mrežama pišu užasne stvari.

- Pišu mi "babo odvratna, umri babo, što ne ideš u penziju..." Ona nije više za to, a pošto se toliko iznervirao znači da ga ipak zanima. I moguće je da me neki mrze upravo zbog te borbenosti. Mene odbiju i popljuju, ja im uzvratim. Vrlo često izađem kao pobednik. To mi je Bog dao da da vam odgovorim odmah sve. Kada su moprošle godine sa lica skinuli malignitet, bila sam očajna, i kada me je dr operisao rekao mi je da je taj histološki nalaz takav da može ponovo da se pojavi, a ja sam mu rekla da ne brine, da ću ja do tada da umrem - kaže Eva Ras i dodaje da je u životu održava najviše njen vedri duh.

Glumica je istakla da je nedavno bila u situaciji da je povraćala tri dana, a ono što je tada rekla sebi šokiralo je sve.

- Ja sam kreten i optimista. Kad povraćam i kad mi je zlo danima sve mislim da je to poslednje i gledam da budem optimistična. Nedavno sam tri dana povraćala i počela sam krv da povraćam i bilo mi je grozno i rekla sam sebi: Ajde, babo, dosta si živela, umri! Lezi i nek bljuješ po krevetu nemoj više da ustaješ. Tako sam spasla sebi život, jer sam zaspala, a kada sam se probudila sve je bilo u redu - kaže Eva Ras.

