KONSTRAKTINA PESMA TEŠKA UVREDA Eva Ras osula paljbu po zdravoj umetnici: Izazvala ŠOK izjavom SVAKO KO JE PODRŽAVA JE PROTIV MENE

Glumica Eva Ras žestoko je iskritikovala pesmu Konstrakte "In corpore sano" koju Srbija šalje na takmičenje u Torino.

- To je direktna uvreda i to ne samo za mene. Kada mi je vlada Borisa Tadića 2010. oduzela penziju, tad sam doživela takav progon kao sada protiv ove pesme. To je meni jako bolno, da moje kolege više vole jednu pesmu nego da uteše bolesnog čoveka, koji dugo boluje i živi sa rakom - kaže Eva Ras, koja dodaje da ne može neko njoj da peva da umetnica mora biti zdrava, kad ona nije zdrava.

foto: Kurir televizija

Ona je striktna da se pesma ne može tumačiti kao metafora, već da peva protiv bolesnih ljudi.

- Ne može se pevati protiv bolesnih ljudi. Ja se prenerazim kad god čujem da umetnica mora biti zdrava. Oni latinski stihovi koji palamuditelji na portalima smatraju da sam ja neškolovana, jer sam preko gugla prevela. Jedno je veličati zdravlje, a drugo je morati. Ne mogu biti zdrava, kad sam bolesna. Kad se latite bolesti, morate da računati da ćete povrediti mnoge ljude koji su bolesni - kaže Eva Ras.

Sada sam ostala bez prijatelja, ako oni podržavaju ovo, znači da su protiv mene.

foto: Kurir televizija

- Ja nemam ništa protiv nje. Ta njena družina i televizija i razni žiriji su prevideli jedan veliki momenat u životu da ima bolesnih ljudi. Nisam se borila protiv Tadića jer sam htela da povratim svoju penziju, nego upravo kada mi je on oduzeo penziju, nisam se mogla više lečiti na onkološkoj klinici. Moja zdravstvena knjižica nije važila, a moji prijatelji su govorili da mi je penzija oduzeta po zakonu. Moja penzija je moj ugled. A uz to da srpski predstavnik na Evroviziji pere ruke kad Srbiju optužuju za razne ratne zločine - komentariše Eva Ras.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

15:19 OVO SU SVI ČEKALI! Sara Jo javno progovorila o Konstrakti: Njene reči ostavile sve u ŠOKU!