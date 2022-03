BIJU SE NA SNIMANJU FILMA! Eva Ras progovorila o sukobima na setu, pa spomenula tuču Bjele i Antonijevića TO JE KAFANSKA TUČA

Poznata glumica Eva Ras istakla je da Gaga Antonijević i Dragan Bjelogrlić ne treba da odgovaraju za svoj sukob više nego obični građani.

Prema njenom mišljenju, sukob režisera nije bio ništa više do obična kafanska tuča.

- Zalagala sam se za to da se ta tuča tretira kao kafanska tuča, kakva se svako veče dešava. Ne mogu poznati ljudi da plate danak veći nego što treba da plate. Prošle godine kada se to dogodilo, raspravljalo se čiji je film bolji. Išla sam u emisije da prizovem narod zdravom razumu, da to nema nikakve veze sa stvaralaštvom, već je u pitanju kafanska tuča - kaže Eva Ras.

Ona dodaje da se situacija otela kontroli.

- To smo svi videli, sve su nam prikazivali, a komentari jure neki senzacionalizam i uspeli su to da naprave. To što su oni slavni reditelji ne moraju da se vole - kaže Ras.

Ona je istakla da niko ne može niko da je ubedi da se u četiri ujutru mogu držati neki parametri kulture i filozofije.

- Biju se i na snimanju, mi smo ljudi kao i svi drugi. Neću da spominjen kolege, snimali smo čuveni film sa veoma čuvenom lepom mladom glumicom. Svi su se u nju zaljubili i tukli se oko njene naklonosti - kaže Eva Ras.

