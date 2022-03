DRAMA NA TURSKOJ TV ZBOG EMINE JAHOVIĆ! Pevačica rasplakala sve u studiju zbog priznanja: Život te povuče na dno i doživiš ŠOK...

Pevačica Emina Jahović gostovala je u jednoj emisiji na turkoj televiziji. Tom prilikom je pričala svoju životnu priču, a svi prisutni su briznuli u plač.

Niame, Emina je svojevremeno u više navrata ispričala da je odrasla u Novom Pazaru pored oca Nusreta Jahovića, mame Senije Jahović, sestre Sabine, koja je takođe i brata Mirsada Jahovića Turkdžana, a Emina je najmlađe dete u porodici.

Oca je izgubila kada je imala 18 godina, danas o njemu govori sa mnogo tuge i ljubavi.

- Ja celi svoj život živim razdvojena od porodice. Nikada nismo bili na jednom mestu zajedno, Nikad - započela je Emina Jahović u emisiji, zbog čega su ostalim gostima počele suze da se slivaju niz lice.

- Moj otac je preminuo kada sam imala 18 godina. Brat i sestra su otišli na studije. Brat je došao u Tursku da igra košarku, a sestra je otišla na fakultet da studira medicinu. A ja sam ostala sama sa majkom i brinula se o njoj 7-8 godina.

- Dakle na na primer uopšte nisam preživela svoje detinjstvo. Kada kažu: "Možda stvarno ne bih uspela u životu da nisam ostala tako beznadežna". To je stvarno tako. Kad te život jednom dole povuče i udari o dno, doživiš šok, ali odande odskočiš i ustaneš. To je tako. Zato ponekad te teške i negativne stvari koje smo doživeli moramo pretvoriti u pozitivne. Samo tako postajemo jaki. Dakle, proživljavajući bol. Jer to je život...

