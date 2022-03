U PESMI ZA EVROVIZIJU POMINJE MEGAN MARKL, A OVO MALO KO ZNA: Konstrakta ima pesmu koja je inspirisana RAZVODOM poznate pevačice

Pesma "In corpore sano" s kojom je Konstrakta pobedila na ovogodišnjem izboru za srpskog predstavnika na Evroviziji nije jedina neobična numera ove umetnice.

Konstrakta je preko noći postala hit u regionu, te se s tim u vezi mnogi trude da istraže što više detalja o njoj.

Naime, pošto je 2019. godine napustila bend Zemlja gruva i krenula u solo karijeru, Konstrakta je 2020. objavila singl "Neam šamana", koji je inspirisan ni manje, ni više, nego razvodom pevačice Emine Jahović, tačnije njenom izjavom.

Konstrakta je nakon objave singla u intervjuu za crnogorske Vijesti objasnila da pesma predstavlja "kratko preispitivanje duhovnog identiteta iniciranog jednom medijskom objavom vezanom za pop pevačicu Eminu Jahović".

Jahović je naime, nakon razvoda medijima rekla kako je potražila pomoć od šamana Duraka, koji joj pomaže da neke životne situacije lakše prebrodi - što je Konstraktu inspirisalo da napravi pesmu.

Istakla je kako, iako je Eminina izjava inspirisala pesmu, ona zapravo nije poenta.

"Tu Emina Jahović nije toliko bitna zaista, niti se bilo šta u pesmi odnosi na nju. Zapravo je samo to njeno iskustvo meni bilo inspiracija da razmislim o današnjem duhovnom konzumerizmu, da tako kažem", rekla je.

Dodala je da krajnji rezultat jeste ispao ciničan, ali da "tu nema ništa pogrdno" i da ne bi volela da se tako shvati.

Priznala je i da je htela da Emina bude jedan od aktera spota, kao i da je htela da čuje njeno mišljenje o svemu, ali da nije uspela da je dobije.

Baš kao i s novom pesmom "In corpore sano", u kojoj se zapravo govori o modernom konzumerizmu koji daje lažni osećaj zdravlja, u pesmi "Neam šamana" Konstrakta je govorila o drugoj vrsti konzumerizma - onoj duhovnoj.

Tekst pesme Neam šamana

Čitala sam novine kod frizera Na dve strane Emina Jahović Kaže da joj vuk ima šamana Mislila je da je vrabac ali je vuk šaman Tvrdi tako šaman Kako interesantno je A šta sam ja neam šamana Je*iga neam šamana A šta sam ja neam šamana Je*iga neam šamana

Možda sam ptica Njujork, London, Berlin, Pariz Serem se na ljude, serem se na stvari Znamo da je sreća kada userete ptice Ja sam ptica Donosim sreću, ja sam ptica Možda sam pas Slušaj kako lajem Kupuju me ljudi, vode me Čipuju sterilišu me peru mi zube Mora da sam pas Prijateljica sam najbolja u kraju